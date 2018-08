Acre tem dois casos de sarampo confirmados após 18 anos e governo faz alerta sobre vacinação

O Acre tem dois casos confirmados de sarampo, informou na tarde desta sexta-feira, 10, durante coletiva, o secretário de Saúde do Estado, Rui Arruda. Trata-se de uma criança de 09 meses que está internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, em uma sala isolada recebendo os cuidados médicos; e outra de 13 anos em Capixaba, que está fora de risco. As duas pacientes apresentaram febre persistente, conjuntivite, coriza, e exantema (reação alérgica avermelhada), sintomas do sarampo.

“Há 18 anos não tinha um caso de sarampo no Acre. Nós antecipamos a campanha de vacinação. A nossa parte estamos fazendo. Nosso pedido é que os secretários municipais deem prioridade à vacinação contra o sarampo para evitar essa doença”, alertou o secretário de Saúde.

Campanha de imunização

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Sarampo começou na última segunda-feira (6) e segue até 31 de agosto.

O Dia D de mobilização nacional está marcado para o dia 18 (sábado), quando mais de 36 mil postos de saúde estarão abertos no país. No total, 11,2 milhões de crianças devem ser vacinadas.

A meta é imunizar pelo menos 95% do público-alvo, numa tentativa de reduzir a possibilidade de retorno da pólio e a chamada reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil. O Acre, entretanto,

alcançou 76% desse público-alvo da campanha, lamenta o diretor de Vigilância Epidemiologia, Moisés Viana.

A campanha é direcionada às crianças entre 1e 5 anos de idade.