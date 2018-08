Print de grupo de whatsapp de delegados do Acre causa desconforto entre pai e filho

O ex-deputado estadual Ariosto Miguéis, figura conhecida no meio político tradicional do Acre, ficou contrariado quando leu a notícia do ac24horas, veiculada nesta segunda-feira, 06, que mostrava seu filho homônimo declarando apoio em postagens de um grupo no WhatsApp da Associação dos Delegados ao ex-secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, vice na chapa encabeçada pelo petista Marcus Viana.

Ariosto postou que “teve uma surpresa um pouco desagradável, pois estava escrito que o Ariosto e os delegados em posição corporativa vão apoiar o candidato a vice-governador do PT”. E completa: “O Raio que tu partas! Como se diz na Santa Terrinha!”

Ariosto evidencia, além de uma certa surpresa por causa da publicação que traz apenas o primeiro nome, discordância com a escolha do filho delegado.

“Ao colocar o nome: deveriam ter acrescentado o nome completo, Ariosto Pires Miguéis Filho. È, Porque o Ariosto PAI, esse que contesta a decisão corporativa do filho,(diga-se de passagem, excelente Filho,) NÃO vai votar no PT. Não sinhô! Vai votar no partido sucedâneo, MDB. Do PTB. SIM sinhô! Onde sua caminhada na política começou em 1950, aqui no Acre, O PTB.”

Em seu comentário no grupo no WhatsApp da Adepol, o delegado Ariosto Filho diz: “Se a oposição ganhar as eleições nós vamos enfrentar situações piores que essa. Esse filme já passou no Acre. Eu já vi. Dizem que o Rocha é quem vai mandar na Segurança Pública. Não gosto do PT. Mas a oposição é um lixo”.