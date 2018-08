Cursos de Extensão com pesquisador Hadi Saba Ayon ocorrerão na Uninorte

A Justiça Volante realizou 644 atendimentos no primeiro semestre de 2018. E em julho, somaram-se mais 102 ocorrências, nas quais as equipes itinerantes atuaram na capital acreana com o objetivo de pacificar conflitos de trânsito.

A população acreana pode acionar a Justiça Volante pelo Disque 190 e assim contar com a intervenção técnica para firmar acordos ou para realização de perícia, que fundamentará a discussão do litígio em processos.

No último mês, foram realizados 43 acordos no local da colisão, do total de 71 atendimentos autuados. Outros nove acordos foram estabelecidos sem autuação, pois, por meio do diálogo, foi possível solucionar as consequências do acidente de trânsito.

Contudo, 28 conflitos estão com conciliação marcada. As audiências são realizadas semanalmente na Cidade da Justiça.

O atendimento da Justiça Volante é gratuito e está disponível todos os dias, de 7h às 22h.