Agência dos Correios na Sobral é alvo de criminosos durante a madrugada

Durante diligencias a procura de pistas do paradeiro das adolescentes Amanda Gomes e Isabelle Lima, a polícia conduziu três pessoas, entre elas dois integrantes das famílias das jovens à Delegacia de Flagrantes (Defla), na noite de quarta-feira (08).

O grupo, que estava em cinco pessoas, teria ido ao município do Bujari após obterem informações de que as jovens desaparecidas teriam sido vistas na companhia de um homem e foram em busca de imagens de câmeras de segurança.

Durante a abordagem da polícia ao veículo em frente a uma agência do Banco do Brasil, entre o grupo estavam o pai de Amanda, a tia de Isabelle e mais três pessoas, entre elas, um foragido da justiça e um homem em posse de uma arma de fogo. Dois deles conseguiram fugir. Os nomes dos conduzidos foram preservados pela polícia na intenção de manter a integridade dos familiares já que ainda iriam passar por audiência.

“Nos ainda não sabemos o que iriam fazer, vamos ainda apurar o que buscavam com essa reunião lá no Bujari. É um cenário que tá ganhando um corpo muito maior, são situações que tão ganhando outros ares e estamos tentando descobrir os porquês. Inclusive a senhora que foi conduzida a delegacia esteve com a gente durante todo o dia de ontem aqui, nos acompanhou pessoalmente nas buscas no bairro Taquari e depois nós tivemos a surpresa de vê-la conduzida à Delegacia de Flagrantes, mas vamos deixar claro aqui que essas pessoas não tem ligação com o desaparecimento dessas meninas. Estamos averiguando a motivação para estarem reunidos, acredito que por motivo de vingança, mas vamos apurar”, disse o delegado Rêmulo Diniz.

A VERSÃO DA FAMÍLIA

Perguntados sobre a situação da prisão de dois integrantes de familiares das jovens, eles se defenderam. A ida até o município do Bujari teria sido motivada para buscar imagens das câmeras de segurança por receberem uma ligação de que as meninas teriam sido vistas na companhia de um homem numa parada de ônibus.

“A gente teve uma ligação no telefone da irmã da Amanda. Ligaram pra ela, o cara não ligou restrito, ligou normal se identificando que era o dono de uma panificadora dizendo que tinha uma filmagem que tinha visto as meninas numa parada de ônibus com um rapaz e tinha filmagens. A família da Isabelle foi cedo, passou o dia lá com a polícia e quando foi a tarde chegou um conhecido do meu cunhado, pai da Amanda e disse: vamo lá eu tenho dois colega meu que conhece tudo lá no Bujari vamos dar uma procurada?! Meu cunhado no aperreio foi e chegando lá encontrou os conhecidos do homem entre eles esse que tava armado e ele nem sabia, entraram no carro foram fazer a busca pela cidade foi quando a polícia abordou eles. Meu cunhado não sabia de nada tanto que foi liberado já”, disse a tia de Amanda que pediu para não ser identificada.

SOBRE O DESAPARECIMENTO

Após encontrarem um pedaço da jaqueta de uma das meninas desaparecidas próximo ao local onde o corpo de Victor Hugo foi encontrado assassinado dentro de um poço, o delegado informou que mandou o pedaço de tecido para passar por perícia e verificar se há indícios de sangue ou material que possa lhe dar alguma pista sobre o caso. Diligências estão sendo realizadas ainda no Taquari e também no Bujari, após surgir informações de que elas teriam sido vistas por lá. Imagens de câmeras de segurança estão sendo coletadas e analisadas. Durante a tarde, mais equipes sairão em busca de pistas em regiões apontadas pelas investigações.