Sebastião Viana entrega honraria a autoridades militares e civis do Acre

O governador Sebastião Viana (PT) vai condecorar nesta quinta-feira (9) autoridades civis e militares com a entrega da Ordem da Estrela do Acre medalha da Ordem do Mérito Plácido de Castro.

Entre os agraciados estarão membros do Exército Brasileiro, do Ministério Público e integrantes do Sistema Integrado de Segurança Pública.

A condecoração é um reconhecimento do governo aos serviços prestados pelos homenageados no combate ã violência no estado.

A lista com o nome de quem receberá a honraria deve ser publicada na edição desta quinta do “Diário Oficial”. A solenidade acontece no Teatro Plácido de Castro.