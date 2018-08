Luiz Galvez ganhava dinheiro com o tráfico de mulheres, diz historiador no Papo Informal

Quem são? Quanto ganham? Como estão? Essas são alguns questionamentos que um levantamento realizado pelos sindicatos ligados a área de saúde pretende fazer sobre os servidores do Pró-Saúde ameaçados de demissão. O documento será entregue aos candidatos ao governo do Acre, para que eles possam tomar conhecimento da situação dos servidores e das unidades de saúde que podem ficar com o atendimento prejudicado caso o governo mantenha as demissões.

A informação é do deputado Raimundinho da Saúde (Podemos), que destaca que o documento revela o impacto financeiro para os servidores. “Precisamos saber onde eles estão para que possamos organizar um documento que será entregue aos candidato ao governo do Acre”, destaca o parlamentar. Ele espera que os candidatos possam assumir o compromisso para lutar pela manutenção dos empregos dos aproximadamente 1.800 servidores do programa de governo.

O parlamentar informa ainda que as demissões no Pró-Saúde foram suspensas pela Justiça que estabeleceu uma multa de R$ 10 mil para cada nova demissão realizada pelo governo. “O governador, através da PGE, pediu prazo de um ano para estudar uma possibilidade de salvar os empregos dos servidores do Pró-Saúde. O sonho é regulariza-los e coloca-los em uma autarquia, já que estudaram e passaram por concurso público para ocupar os cargos”, destaca Raimundinho.

Para o deputado, se um apenas um dos servidores for salvo da demissão, a luta dele e dos sindicatos valeu a pena. Raimundinho da Saúde destaca que será realizada uma reunião na próxima segunda-feira, com os trabalhadores do Pró-Saúde que trabalham em Rio Branco. Na quarta-feira, em cruzeiro do Sul, acontecerá uma reunião com os servidores do programa que trabalham em unidade de Saúde do Vale do Juruá e Vale do Purus.