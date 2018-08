Copão Comunitário movimenta bairros de Rio Branco; são 166 times

O Copão Comunitário continua agitando os gramados de Rio Branco. Nesse final de semana, 42 partidas movimentaram os Campos da Assembleia, Calafate, Jeso, Vasco, José de Melo, Airtom, Bacu, Federação B e Embrapa. A competição iniciada no último dia 30 de junho no Arena da Floresta conta com 166 times e mais de 4 mil atletas.

O secretário Municipal de Esportes, Afrânio Moura, explica que no próximo final de semana será encerrada a primeira fase da competição e definidas as equipes classificadas para a próxima fase do Copão.

Todos os resultados dos jogos bem como informações sobre as equipes, podem ser checadas por meio do aplicativo do Copão Comunitário na Play Store. “Pelo aplicativo, é fácil acompanhar as informações gerais sobre o Copão, que segue mobilizando as equipes em seus bairros e as localidades onde as partidas são disputadas”, destaca o secretário de Esportes, Afrânio Moura.

A grande final do Copão Comunitário 2018 tem data prevista para o início de outubro no Arena da Floresta. No dia da grande final, a prefeitura e os parceiros como a ACISA e a Star Motos vão sortear uma motocicleta para os presentes no Estádio. Os apoiadores do evento garantem a premiação em dinheiro no valor do total de $ 20 mil. Serão premiados os três melhores colocados, além do artilheiro e melhor goleiro da competição.