Ulysses Araújo, Gladson Cameli e Marcus Viana vão ao desfile no bairro 06 de Agosto

Valdenir dos Santos, o Seu Fan (64 anos), que há dois anos foi à rádio Nova Era FM, em Tarauacá, anunciar que estava à procura de uma mulher para um compromisso matrimonial, enfim, encontrou a sua amada e casou-se com ela neste domingo, 04, durante o Projeto Cidadão na cidade. A dona de casa Maria Eunice Moura, 54, foi a mulher que mexeu com o coração de Seu Fan. Ela é de Cruzeiro do Sul.

À época do anúncio, Seu Fan fez a seguinte exigência: “Quero uma coroa enxuta, que tenha bons costumes, para eu amar e ser amado”.

Ao tomar conhecimento do anúncio através do Blog do Accioly, dona Maria Eunice entrou em contato com Seu Fan. Os dois passaram a trocar mensagens via celular até se conhecerem pessoalmente na cidade de Tarauacá.

“De cara, achei ele legal. Passamos uma semana juntos e voltei em Cruzeiro do Sul só para buscar meus pertences e me despedir do pessoal. Vim definitivamente para Tarauacá e já estamos há 4 meses juntos e eu estou feliz”, revelou ela.