Gusto Cafeteria, anexa à loja Havan, comemora um ano com sorteios aos clientes

Há um ano, juntamente com a inauguração da loja Havan no Acre, os apreciadores do café ganharam em Rio Branco uma cafeteria com diversidade e qualidade em uma das bebidas que tradicionalmente envolve sabor e arte, consolidando-se como um dos maiores prazeres da gastronomia em diversos países do mundo.

Em comemoração a data, a Gusto Cafeteria oferecerá aos seus fregueses vários sorteios de seus produtos durante toda a semana, que poderão ser acompanhados pelas redes sociais da loja com os endereços no Facebook em www.facebook.com/redegustocafeteria e Instragram em @redegustocafeteria.

Apresentando aos seus consumidores um ambiente climatizado, seguro e prazeroso, a Gusto Cafeteria destaca entre as variedades do café algumas especialidades como capuccino, chocolates cremosos, chai latte e espresso, esta última remetendo-se a palavra italiana “espresso” para apresentar aos clientes um conceito na qualidade de seus produtos, segundo explica o gerente da empresa, Lamark Pequeno.

Entre as bebidas ofertadas aos clientes destaca-se também a Soda Italiana, com sete sabores, entre eles limão siciliano, morango, maçã verde, menta glacial, framboesa, entre outros. No espaço, os clientes também encontram sucos naturais e mais de 11 variedades de cervejas especiais do grupo Petrópolis e chopp da Itaipava.

Entretanto, os clientes da Gusto têm ainda a seu dispor empadas e tortas doces variadas, salgados preparados na própria loja, pães de queijo, almoço com pratos executivos, sopas no período da noite e uma feijoada servida exclusivamente aos sábados.

“A Gusto Cafeteria foi criada com o objetivo de oferecer aos nossos clientes o gosto por qualidade aliado ao sabor do café e demais produtos oferecidos. Trata-se, portanto, de um empreendimento que visa disponibilizar a todos opções variadas e saborosas de café e outras bebidas, tortas doces e salgados bastante apreciados pelos nossos fregueses”, disse o gerente.

A cafeteria Gusto garante seus bons atributos através da boa marca dos produtos ofertados e a experiência de sua gerência com profissionais capacitadas para o preparo adequados de alimentos e atendimento ao público gastronômico. O gerente Lamark Pequeno atuou no ramo de cafeteria e hotelaria em vários estados do Sul, Nordeste e Sudeste, com capacitações em empresas italianas especializadas em venda, manutenção e locação de máquinas de café.

“Estamos felizes por um ano de implantação da cafeteria e somos gratos aos nossos clientes, aos parceiros da Loja Havan, aos nossos funcionários e seguiremos trabalhando para atendermos cada vez mais as expectativas dos nossos clientes com muita qualidade e variedade”, ressaltou ele.

Quando foi inaugurada, em 2017, no Acre, a Havan e suas lojas anexas como a Gusto Cafeteria foram prestigiadas com a presença do empresário Luciano Hang e dos apresentadores do SBT, Carlos Roberto Massa, popular Ratinho e Celso Portiolli.

A Gusto Cafeteria funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h, aos domingos e feriados das 10h às 22h e está localizada anexa a loja Havan, na BR-364, S/N