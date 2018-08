Governo não realizará ato em alusão a Revolução Acreana e pega carona na programação do bairro 06 de Agosto

Dirigentes do PSD das vinte e duas cidades do Acre se reuniram na manhã deste sábado (4),em Rio Branco para celebrar o 4º Encontro Estadual do Partido, para confirmar os nomes do pré candidatos que irão encarar as eleições 2018.

Por unanimidade, os correligionários confirmaram as candidaturas do ex-presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo á deputado federal e a reeleição do senador Sérgio Petecão.

Presidente regional da sigla, o senador Petecão recebeu todos os presidentes das executivas municipais e também todos candidatos a deputado estadual.

Estiveram também no encontro as duas suplentes na chapa de Petecão. Maria das Vitórias, representando o Juruá e Maria Alice, pela capital.

Passaram pelo encontro ainda o pré candidato ao governo do Acre Gladson Camelí (PP), o pré candidato ao senador Márcio Bittar (MDB) e o deputado federal Major Rocha (PSDB), pré candidato a vice governador.

Festejado, Marivaldo Melo foi um dos destaques do encontro, uma mostra da grande aceitação á sua candidatura. Uma comitiva de Boca do Acre, terra natal de Marivaldo, veio prestigiar o ato. O presidente da Câmara de Vereadores daquela cidade, Adautivo Silva, liderou os visitantes.

Marivaldo Melo, como faz em todas as intervenções em que tem a oportunidade de expor suas propostas, foi preciso. Citou o delicado momento economico do pais, sugeriu mudanças e ratificou sua disposição em atuar sempre em favor do desenvolvimento do Acre.

¨ Hoje estamos dando o último passo da nossa pré campanha. A partir do dia 16, quando começa a campanha autorizada pela justiça eleitoral, vamos dobrar nosso trabalho. Já percorri o estado inteiro duas vezes e vamos voltar a todos os municípios novamente, mostrando nossas propostas e a partir de então, buscar o apoio para chegarmos á Câmara Federal¨, comentou.

O Senador Sérgio Petecão, último á falar no encontro, comentou a recente pesquisa de intenção de votos, onde ele aparece na frente. Cauteloso, Petecão pediu para seus apoiadores conterem a empolgação e continuarem firmes na campanha.