Bancos funcionam normalmente nesta segunda-feira, 06 de agosto; veja o que abre e o que fecha neste feriado

Pelo que apresentou nos últimos jogos na Série C, o Atlético precisava recuperar a confiança do torcedor e reencontrar o caminho das vitórias.

Mas o time foi presa fácil para o Confiança, que não vencia na competição há 10 jogos.

Os nordestinos atropelaram um irreconhecível Atlético. 3 x0. Léo Ceará e o veterano Frontini marcaram os gols dos visitantes, que apesar de remotas, ainda mantém chance de se classificar para o quadrangular final.

O Atlético perdeu em casa pela primeira vez nesta Série C. Perdeu também a liderança do grupo A, que detinha desde a terceira rodada. Agora com 27 pontos, o time do Acre ocupa a vice liderança e apesar da derrota, ja está classificado para a próxima fase.