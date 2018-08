Quem reuniu mais pessoas em suas convenções? Marcus Viana ou Gladson Cameli?

Assim que encerrou a convenção da oposição no sábado à noite, a principal pergunta entre a opinião pública, políticos e apoiadores governistas e oposicionistas foi: “Quem reuniu mais gente? A FPA no Ginásio do Sesi ou a oposição que apóia Gladson Cameli no Ginásio do Sesc?”.

A pergunta é de difícil resposta. Organizadores de eventos políticos costumam exagerar nos cálculos. O exemplo maior foi na convenção da FPA no dia 21 de julho. Assim que encerrou o evento, o secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Campelo Braga, empolgado com um grande número de participantes, espalhou a notícia de que 30 mil pessoas havia comparecido ao ato político. Virou piada na rede. Nem a Arena da Floresta comportaria tamanha multidão.

Os eventos são de responsabilidade dos partidos políticos, ocorreram em espaços alugados, fechados, portanto não há números oficiais da Polícia Militar.

O ato que marcou a homologação de Gladson Cameli candidato a governador por uma oposição composta de 11 partidos e aproximadamente 200 candidatos a deputado federal e estadual, no sábado, 04, foi marcado também pela presença de uma multidão de militantes dentro do Ginásio do Sesc/Bosque e mais uma enorme quantidade de pessoas, que fugiram do ambiente abafado, do lado de fora.

O Ginásio do Sesi com suas arquibancadas é maior e mais amplo que o ginásio do Sesc. O encontro da FPA estava completamente lotado tal qual o ato a favor de Gladson.

É provável, entretanto, que a convenção de Marcus tenha reunido mais pessoas. E é fácil o cálculo a partir da comparação das duas estruturas de campanha. O petista tem ao seu lado uma megaestrutura que conta com uma prefeitura de uma capital, um governo de um Estado, a ampla maioria dos vereadores de Rio Branco e deputados estaduais, associações, igrejas, sindicatos, centrais sindicais e 14 partidos políticos.

Na internet, não faltaram cutucadas e ironias. O ex-deputado estadual Luiz Calixto brincou: “Se o Cesario Campelo Braga vier na Convenção da oposição certamente ele contará umas 90 mil pessoas”.

Cesário respondeu também em tom irônico: “Pena eu não estar aí! Mas vale lembrar que o SESC é muito menor que o ginásio do SESI então se estivesse bem cheio eu diria 20”.

A junção de multidões em encontros é muito mais simbólico. Os números do lado de fora dos ginásios revelam, conforme mostram todas as pesquisas eleitorais, um ambiente favorável ao candidato progressista Gladson Cameli em relação ao petista Marcus Viana.