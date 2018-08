PR realiza convenção e emplaca Eduardo Veloso primeiro suplente de Bittar

O Partido da República (PR) realizou sua convenção estadual para homologar suas candidaturas proporcionais no final de semana e conseguiu uma vaga na chapa majoritária para médico Eduardo Veloso, que será o primeiro suplente do candidato a Senado, Márcio Bittar (MDB) vencendo a queda de braço com o DEM.

A convenção estadual do Partido da República foi realizada na sede da agremiação e contou com as presenças de Gladson Cameli (Progressistas) e Major Rocha (PSDB), candidatos a governador e vice-governador, além de Marcio Bittar e militantes e lideranças políticas de várias cidades do Estado.

A ex-deputada Antônia Lúcia também foi homologada como candidata única do PR a uma das oito cadeiras de deputados federais que o Acre tem direito. Outra figura conhecida na política acreana que disputará mais uma eleição pelo PR e Raimundo Vaz, candidato a deputado estadual pelos republicanos.