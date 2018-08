Alckmin e Ana Amélia enviam mensagens à oposição e dizem torcer por Gladson e Rocha

O candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), e sua vice, a senadora Ana Amélia (Progressistas), enviaram mensagens aos candidatos majoritários da oposição no Acre. A fala do tucano e da progressista foi veiculada em dois telões instalados ao lado do palco onde estavam os políticos.

Alckmin afirmou, em mensagem curta, estar junto com Gladson e Major Rocha pelo Acre. Ana Amélia seguiu o mesmo discurso.

Gladson Cameli foi oficializado candidato diante de milhares de militantes dos 11 partidos da oposição no ginásio do Sesc/Bosque na noite deste sábado.

No início do seu discurso, em parte lido, Cameli afirmou: “Conversei muito com Deus, rezei. Conversei comigo mesmo. Temos vocês, temos o Acre todo, temos o Acre no coração. A palavra perseguição acaba a partir de 1º de janeiro de 2019”.