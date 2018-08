Mega-Sena acumulada pode pagar hoje prêmio de R$ 30 milhões

A Polícia Civil continua investigando a morte de um homem cujo corpo foi encontrado de mãos amarradas e boiando nas águas do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O corpo foi visto por um pescador na última quinta-feira, dia 02.

A Polícia Civil, que já investiga o caso, diz que ainda não possui muitas informações sobre a vítima, mas o nome seria Gilberto e, ao que tudo indica, o homem é natural de Rio Branco e estaria há pouco tempo na cidade. As informações são desencontradas sobre o fato.

“Nós só sabemos o primeiro nome, que seria Gilberto e teria vindo de Rio Branco e estaria trabalhando na cidade. Eles mataram esse cidadão e depois jogaram no rio como já tinham feito em outro caso. As pessoas já estão presas e agora vamos individualizar a participação de cada uma”, disse o delegado Elton Futigami.