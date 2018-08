Exposição no espaço Kaxinawa mostra riqueza de arte do povo indígena do Estado do Acre

Com abertura nesta sexta-feira, 3, a exposição “A Madeira Me Contou” apresenta a arte em madeira realizada por indígenas dos povos Huni Kuin e Sawãdawa. A exposição está sendo realizada na Casa dos Povos Indígenas (antigo Espaço Kaxinawá), em Rio Branco, e é aberta ao público a partir deste sábado, seguindo até outubro.

O trabalho realizado em madeira reaproveitada, sem desmate, é feito por agentes agroflorestais indígenas e jovens das comunidades.

A exposição envolve 149 participantes do projeto “Oficinas de Artes e Ofício”, nas Terras Indígenas (TIs) Arara do Igarapé Humaitá, em Porto Walter; Kaxinawá da Praia do Carapanã, em Tarauacá; Kaxinawá do Rio Jordão, Kaxinawá do Seringal Independência e Kaxinawá do Baixo Rio Jordão, ambas situadas no Jordão.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o projeto é promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), e envolve os jovens indígenas nas atividades de Artes e Ofício, viabilizando uma alternativa de trabalho e de renda dentro da floresta.

Neste mesmo período, estão ocorrendo mais de 40 festivais indígenas apoiados pelo governo do Estado. Com as festividades, os diferentes povos se reúnem para celebrar sua cultura, identidade e fortalecer seus costumes, uma experiência que tem transformado as aldeias.

Exposição