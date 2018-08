Polícia Civil prende cinco acusados de homicídio em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil apresentou na manhã desta sexta-feira (3) a prisão de Robson do Nascimento Magalhães, 19 anos. Ele é o suspeito de, no dia 1º de agosto, ter matado três rivais do Comando Vermelho. Entre as mortes está a ocorrida em frente ao Horto Florestal. Paulo Ricardo Negreiros de Araújo, 28 anos, foi executado dentro do carro.

Segundo a polícia, ele é membro da facção acreana Bonde dos 13, que é aliada do Primeiro Comando da Capital (PCC). Dos assassinatos registrados na quarta passada, apenas a do Aviário não foi atribuída a ele. Além destes crimes, a polícia diz que o jovem tem participação nos homicídios ocorridos na região de Porto Acre.

Segundo o delegado Remulo Diniz, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Robson seria responsável por seis execuções ocorridas nos últimos dias. Ele atuava sozinho em uma motocicleta e fazendo uso de uma pistola 9mm, de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele foi preso em casa no bairro Calafate.