Encceja 2018: estudantes se preparam para exame; provas acontecem neste domingo (5)

Neste domingo, 05 de agosto, serão aplicadas as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) 2018. Aproximadamente 1,7 milhão de pessoas realizaram as inscrições para a edição atual – destas, 1,33 milhão estão inscritas para a avaliação do Ensino Médio e 356 mil para o Ensino Fundamental.

Por meio do exame, é possível obter a certificação em um dos dois níveis educacionais assim como a proficiência nas áreas avaliadas. Apesar da importância que o exame tem para os estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), nem todos têm conhecimento da existência da avaliação. “Conheci o Encceja há pouco tempo por um colega de turma que vai fazer. Não me inscrevi este ano, mas achei interessante porque, se eu tiver uma boa nota, já consigo a minha certificação”, destaca Roberto de Oliveira Alexandre, 31 anos.

Roberto é bolsista EJA do Educa Mais Brasil e está concluindo a primeira etapa do curso – equivalente ao primeiro ano e metade do segundo ano, ambos do ensino médio. Até 2019, o estudante concluirá o terceiro ano e poderá se inscrever na próxima edição do Encceja.

As provas serão aplicadas nos períodos matutino e vespertino, de acordo com o Horário Oficial de Brasília, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Todos os estados do país, além do Distrito Federal, participam. São 592 municípios cadastrados nesta edição – cerca de 30 cidades a mais do que o ano de 2017.

Consulte o Cartão de Confirmação de Inscrição

O Cartão de Confirmação de Inscrição Encceja 2018 já está disponível e pode ser consultado na Página do Participante por meio do CPF e da senha cadastrada. O documento contém informações como data, horário e local de realização das provas. Solicitações de atendimento especializado, específico e pelo nome social também estão disponíveis.

Não é obrigatório levar o Cartão no dia da prova mas, para evitar contratempos, a orientação do órgão é que o documento esteja em mãos no dia da aplicação do Encceja Nacional.

