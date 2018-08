Trabalhador assassinado no Aviário foi vítima de latrocínio, diz polícia

Estão abertas as inscrições para mais um processo seletivo para estagiários na Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre. O edital nº 02/2018 (acesse aqui) foi publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) no último dia 30 e oferece oportunidades para estudantes dos cursos de Direito e Comunicação Social/Jornalismo.

As inscrições devem ser realizadas até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 16 de agosto de 2018, no site http://www.ciderh.org.br. A data, horário e local da aplicação das provas serão oportunamente divulgados no dia 20 de agosto de 2018. O estagiário contratado fará jus à bolsa auxílio no valor de R$ 1.050,00 mensal, mais auxílio transporte e seguro de vida coletivo.

As vagas disponíveis são para preenchimento de cadastro de reserva. Para Porto Velho/RO, são oferecidas vagas somente para os candidatos da área de Comunicação Social/Jornalismo. Já para o curso de Direito, as vagas que surgirem servirão para atender os municípios rondonienses de Buritis, Cacoal, Colorado D’Oeste, Guajará-Mirim, Machadinho D’Oeste, São Miguel do Guaporé, Vilhena e Ouro Preto do Oeste, bem como o município de Plácido de Castro, no Acre. Das vagas ofertadas, 10% serão reservadas aos candidatos que se declararem pessoa com deficiência.

De acordo com a Secretaria de Gestão de Pessoas do TRT14, o Programa de Estágio da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre tem o objetivo de gerar aprendizado de competências da atividade profissional estudada, além de pôr em prática os ensinamentos aprendidos em sala de aula.

As provas e gabaritos provisórios serão divulgados no dia 06 de setembro de 2018, bem como a lista com a ordem decrescente de classificação das notas obtidas, por localidade, que serão divulgados no site do CIDE.