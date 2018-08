Ney Amorim e Petecão oram na mesma igreja por paz convivendo em guerra política

Empresários da indústria e comércio e dos setores da agricultura e pecuária entregaram na manhã desta quarta-feira, 01, na sede da Federação do Comércio, em Rio Branco, propostas de desenvolvimento econômico ao candidato ao governo pela Frente Popular do Acre (FPA), Marcus Alexandre.

O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, afirmou que os envolvidos na elaboração do projeto se reuniram e observaram que muitas iniciativas são tomadas no Estado, mas não são desenvolvidas. “Por isso, elaboramos um documento técnico-científico que deve ajudar muito ao novo gestor do governo, já que traçamos diretrizes com bases técnicas e estudamos as expectativas do setor produtivo no Acre. Hoje é o primeiro encontro com o primeiro candidato, e entregaremos o documento a todos”, explicou.

Domingos acrescentou que a intenção é fazer com que o estado comece, de fato, a crescer economicamente.

“A economia está voltando a caminhar agora, e aqui no Acre observamos que ainda não atende às nossas expectativas. Não podemos conviver em uma situação como essa por muito tempo”, reiterou.

Para Marcus Viana, a iniciativa é importante, principalmente quando se põe em questionamento a situação em que o País vive.

“A união do setor produtivo provoca nos candidatos a necessidade de vir debater soluções para o Acre. Fico honrado em ter sido convidado; já estudei atentamente o trabalho feito pelas federações e acrescento que é uma grande contribuição aos candidatos que, de fato, estão comprometidos com o desenvolvimento acreano. Estou pronto para ouvir as ideias do setor produtivo.”

O encontro faz parte de uma agenda dos empresários com os candidatos a governador do Acre.