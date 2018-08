Assembleia realiza sessão solene em alusão aos 50 anos de Extensão Rural no Acre

Através de uma solicitação do deputado Lourival Marques (PT), a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) realizou nesta quinta-feira (2) uma sessão solene em alusão aos 50 anos de Extensão Rural no Estado do Acre. O presidente do Parlamento acreano, deputado Ney Amorim (PT), fez a abertura da solenidade destacando a importância dos extensionistas para o Estado. Ele também parabenizou o deputado Lourival Marques pelo trabalho que realizou no período em que foi secretário de Produção do Estado.

“Esta homenagem é mais do que justa, os extensionistas são essenciais para o fortalecimento do setor produtivo do Acre. Os avanços obtidos na agricultura familiar são um exemplo do trabalho magnífico que esses profissionais realizam no Estado. Homens e mulheres que ajudaram a construir o nosso Estado, e que as vezes são muito pouco reconhecidos. Esses servidores não são o passado, são o passado e presente e sem dúvida nenhuma o futuro”, frisou.

Ney Amorim parabenizou ainda o trabalho realizado pelo deputado Lourival Marques na Secretaria de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar (Seaprof). “Eu não poderia deixar de parabenizar também o deputado Lourival, que no período em que esteve na Secretaria de Produção do Estado foi um dos que mais trabalhou neste setor. Aqui na Assembleia não é diferente, ele continua ajudando o homem do campo, contribuindo a cada dia para o fortalecimento do setor produtivo do Estado”, complementou.

Em pronunciamento, o deputado Lourival Marques frisou que a extensão rural é um dos ramos das Ciências Agrárias que se ocupa em fornecer serviços de educação formal de caráter continuado para o meio rural e pesqueiro, auxiliando e promovendo processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades, bem como dos serviços agropecuários e não agropecuários, incluindo as atividades agroextrativistas, florestais e artesanais.

O deputado frisou ainda que a extensão rural se fundamenta em um diálogo que se constrói com a comunidade. “E é assim que tem sido ao longo de 50 anos no Acre. No nosso Estado, a Emater tem, além de sua central em Rio Branco, mais 28 escritórios espalhados nos municípios, e possui técnicos em atuação em centenas de projetos de assentamento e comunidades de todo o Estado. Sendo assim, seja em comunidades indígenas, seja em propriedades rurais de Rio Branco ou nos municípios mais distantes e de difícil acesso, os serviços de assistência técnica e extensão rural precisam chegar”, frisou.

Francisco Ferreira de Araújo Filho, diretor-técnico da Emater, agradeceu a homenagem e falou do orgulho que sente em fazer parte da equipe da instituição. “Tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe que já passou por muita coisa para garantir o bom funcionamento da Emater. Foram anos de dedicação em defesa da extensão rural e confesso que tudo valeu a pena. Obtivemos avanços importantes e isso tem nos motivado para seguir em frente”, frisou.

João Thaumaturgo Neto, secretário de Produção Familiar do Acre, no ato representando o governador Tião Viana, destacou as medidas técnicas que foram adotadas para fomentar a produção rural, mesmo com a diminuição de repasses feita pelo governo federal. Ele enalteceu o trabalho realizado pelos técnicos em parceria com os agricultores. Atualmente a Seaprof trabalha com R$ 18 milhões, atendendo 16 mil famílias que vivem da agricultura familiar.

“Quando assumi eram 137 milhões em recursos. O desafio era como fazer esse montante chegar até o produtor de forma que se multiplicasse. Mas mesmo com a burocracia nós conseguimos otimizar esse dinheiro com a ajuda dos extensionistas. Foram planejadas todas as ações para que pudéssemos chegar e executamos 52 milhões em 2017. Agradeço aos extensionistas, pois graças a eles obtivemos avanços na produção, alinhando a experiência técnica à dos produtores rurais”, enfatizou.

O senador da República, Jorge Viana (PT), relembrou os nomes de pessoas que foram instrumentos importantes para o sucesso do trabalho da Emater. Disse ainda que se sente orgulhoso em ter iniciado sua vida profissional como técnico em agricultura e logo em seguida como engenheiro florestal. Ele fez um alerta para o cuidado com a floresta brasileira.

“A extensão agroflorestal é muito importante. Não tem como desprezar um extensionista num país que tem 20% da biodiversidade do mundo. Perdemos o cultivo da seringueira porque entrou um bichinho nas folhas e se agrupou. Tem que ter gente trabalhando nisso. Governo da floresta não é atraso, é uma saída. Nosso país é coberto por 80% de floresta, por isso devemos cuidar e valorizar essa área”, afirmou.

Para a presidente do Movimento das Mulheres Camponesas do Acre, Giovana Castelo Branco, a parceria entre Emater e produtor rural foi fundamental para o fortalecimento do homem do campo. “Nós, do movimento, temos muito o que agradecer. A assistência oferecida pela Emater foi essencial para garantir o fortalecimento do produtor, sem essa parceria nós não teríamos conseguido avançar. Se não tivesse pessoas aguerridas à frente do governo do Estado e do movimento social as coisas não tinham funcionado”, afirmou.

Maria do Socorro Ribeiro da Silva, presidente da Emater, destacou os avanços que a extensão rural obteve nos últimos anos. “Somos 17 mil extensionistas no Brasil. Tenho orgulho em dizer que cada pedacinho de produção tem um pouquinho do trabalho dos extensionistas. A Emater enfrentou problemas graves, mas se reergueu em 1999, graças ao trabalho realizado pelo ex-governador Jorge Viana. Esses avanços perduraram até hoje, passando pelo governo Binho e Tião Viana. Tenho orgulho do trabalho importante e memorável que a assistência técnica realizou neste Estado, fizeram história”, enfatizou.

Ao final da solenidade extensionistas da Emater e produtores foram homenageados pelos deputados estaduais no centro do plenário.