Nelson Sales desmente “ciumeiras” na chapa de federal de Gladson Cameli

Em grupos nas redes sociais desde o último final de semana circulam “boatos” de que estariam próximos de um conflito os candidatos a deputado federal na chapa do Progressistas que apoia Gladson Cameli (PP) ao Governo do Estado. O pivô da história seria o atual deputado estadual Nelson Sales (PP), supostamente, “enciumado” com Rudylei Estrela (PP) que virou a “sombra” de Gladson nos eventos. Mas Sales, que agora concorre a uma vaga de deputado federal, desmentiu os boatos. Ele me disse o seguinte: “Toda essa história me causou surpresa porque nunca aconteceu isso. Não passam de boatos do tempo de eleições. Estão tentando envenenar um contra o outro. Da minha parte eu não tenho do que reclamar. Todas as conversas e combinações que eu tive com o partido estão sendo honradas. Cada um que cuide da sua campanha como estou fazendo com a minha visitando as minhas bases e formando os meus grupos de apoio,” afirmou Sales. Então indaguei o parlamentar se o Gladson está dando apoio paritário a todos os candidatos da chapa. “Em relação a mim o Gladson não me deve nada. Tudo que tratamos foi cumprido e acredito que esteja fazendo o mesmo com todos,” garantiu Nelson. Quis saber ainda se o deputado achava que a boataria poderia ter origem na FPA para semear discórdia na oposição, às vésperas da Convenção do próximo dia 4. Nelson Sales respondeu: “Mas com certeza. No início da pré-campanha pode observar que batiam na pessoa do Gladson. Agora, perceberam que isso não adianta porque a população está ao lado dele. Então estão tentando criar discórdias nos grupos de oposição. Mas pra mim isso não cola,” finalizou Sales.

Perna curta

Os Fakes News estão inundando as redes sociais. Principalmente nos grupos de WhatsApps as especulações e maldades contra todos os concorrentes abundam conforme o interesse político do interlocutor. O pior é a gente ver alguns que se dizem “jornalistas” atuarem como cabos eleitorais disseminando a mentira e a calúnia.

Pesquisas Fakes

Uma outra boataria que tem circulado diz respeito a “inventadas” pesquisas domésticas sobre a disputa do Senado. Alguns pré-candidatos insatisfeitos com o resultado da Data Control divulgam números em que aparecem na frente dos concorrentes. Obviamente que tratam-se de pesquisas fakes sem nenhuma base científica.

Crime que dói no bolso

Aviso aos navegantes: a divulgação de pesquisas sem registros no TRE valem uma multa de mais de R$ 70 mil para quem pública. Isso também para quem dissemina esses resultados falsos em redes sociais. Não adianta ninguém querer mostrar uma “virada” no grito. Porque a verdade sempre vem à tona. E o que vale mesmo são os votos nas urnas e não essas estratégias rasteiras.

Autoria

Muito do fato da ALEAC ter sido considerada a Casa Legislativa mais econômica do país deve ser atribuído ao deputado estadual Manoel Moraes (PSB). Afinal ele é o secretário executivo que controla as finanças da Casa. Manoel me disse que na sua gestão conseguiu enxugar muitos gastos desnecessários e que o resultado está comprovado por essa pesquisa publicada a nível nacional.

Pastor bravo

O deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) que integraria a chapa junto com os candidatos do MDB se sente aliviado de ter sido preterido. “Agora, quem não quer mais fazer parte dessa coligação com o MDB sou eu,” afirmou. Jairo garantiu que o PSD já tem outros planos melhores para disputar as vagas da ALEAC.

Tirando o corpo fora

Pelos menos dois deputados estaduais do PT me afirmaram não estarem muito animados com uma possível coligação com o PC do B. Daniel Zen (PT) acha que o seu partido deve sair com chapa própria. E vi o Lourival Filho (PT) dizendo a um colega jornalista que não tem nada confirmado da coligação PT e PC do B.

Murro em ponta de faca

Pelas minhas informações de bastidores, quem insiste nessa coligação é o ex-deputado Edvaldo Magalhães (PC do B). Só não consigo entender as motivações do comunista mor que concorre a uma vaga de deputado estadual para o seu partido se coligar com o PT.

Suicídio

É uma questão ética a imprensa não divulgar suicídios. Mas essa regra não vale quando se tratam de suicídios políticos. No caso do PC do B se coligar com o PT o partido corre o risco de ser varrido do mapa político do Estado. O PT tem candidaturas muito fortes para estadual. Todos com estrutura e bases eleitorais consolidadas como é o caso de Daniel Zen, Lourival Marques, Jonas Lima (PT) e Leila Galvão (PT). Será que o Edvaldo e o atual deputado estadual Jenilson Leite (PC do B) conseguiriam se eleger nessa coligação?

Vozes discordantes

Pelas minhas fontes, os pré-candidatos a estadual Jenilson Leite e Eduardo Farias (PC do B) preferem o PC do B correndo numa raia mais livre com chapa própria. Acredito que seja uma questão de sobrevivência da legenda no Acre. Se o partido não eleger nenhum estadual e a Perpétua Almeida (PC do B) não vencer para federal o partido terá que se reinventar a partir de 2019.

Manda quem pode

Não se iludam, quem ainda dá as cartas políticas dentro da FPA é o governador Tião Viana (PT). Não acredito que seja feita uma articulação para as eleições que não passe pelo seu crivo político. Isso é natural porque deseja um cenário favorável para a FPA depois de deixar o seu cargo. Afinal ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe Tião ainda tenha sonhos políticos para o futuro?

Diplomático

O senador Jorge Viana (PT) conseguiu liberar muitos recursos extra-orçamentários para o Acre mesmo fazendo oposição ao Governo Temer (MDB). Jorge não costuma ser radical nos seus embates políticos. Sabe que através do diálogo é possível ajudar todas as prefeituras com recursos federais que estão passando por um momento difícil. No “jeitinho”, se articulou com ministros do Temer e melhorou até o orçamento de 2018 para a FUNAI. Afinal, o Acre tem 19 etnias indígenas que dependem do auxílio da FUNAI para tocar seus projetos em frente.