Mesmo com comprovante de pagamento estudante é impedida de efetuar matricula

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza de 01 a 10 de agosto a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM). A iniciativa, que tem como meta principal promover, apoiar e proteger o aleitamento materno, conta com a parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria, da secretaria de Estado de Saúde, por meio Comitê de Aleitamento Materno, Pastoral da Criança, Ufac, Rotary Club e Casa da Amizade. As atividades objetivam mostrar a importância da sociedade, em especial dos médicos e outros profissionais de saúde, para a superação dos desafios comuns na promoção do aleitamento materno.

A SMAM é comemorada desde 1992. A cada edição, uma temática orienta as diferentes atividades do período. Este ano, com o tema ‘Aleitamento materno: a base da vida’, as atividades da Semana do Aleitamento Materno em Rio Branco incluem palestras, rodas de conversa e orientações sobre amamentação.

A programação começa nesta quinta-feira (1), às 8h, na Policlínica Barral e barral, com homenagem às mães que amamentam. Um dos destaques é a ‘Hora do Mamaço’, na sexta-feira (03), às 8h, próximo ao bloco de medicina da UFAC.

No mundo, apenas 38% das crianças são amamentadas exclusivamente de leite materno até os seis meses de idade. A meta global é de que até 2025 pelo menos 50% dos lactantes possam se alimentar apenas do leite materno nos primeiros seis meses de vida.