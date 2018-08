Guarnição da PM prende assaltante com faca no centro de Rio Branco

O partido da prefeita Socorro Neri, que administra a maior cidade do Acre vai se reunir na próxima sexta-feira (3), para homologar os nomes dos 34 candidatos que irão disputar as eleições deste ano.

Por enquanto, segundo o presidente regional, Rivamar Guedes, o partido firmou aliança apenas na disputa federal. Tendo o deputado federal César Messias como candidato único, o PSB vai formar chapa ao do PCdoB e PT.

Na disputa estadual, observa Guedes, o PSB não fechou com ninguém, mas está aberto a alianças.

“Se até sexta-feira aparecer um convite, um partido interessado em compor conosco, vamos analisar a aliança”, diz.

Para a disputa presidencial o PSB está rachado. Dentro do partido existem três correntes que defendem diferentes cenários. Uma das propostas é deixar os diretórios regionais livres para apoiar o presidenciável que for melhor para a sigla no seu estado, mas essa definição acontece no próximo domingo, garante Rivamar.

“Domingo tem a convenção nacional e o partido vai tirar um indicativo. Uma delegação do Acre vai está presente ao ato e também ajudar a decidir o rumo que o PSB vai tomar nessas eleições”, concluiu.