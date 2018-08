Apostando na maior votação

A cúpula do PSDB está eufórica com a candidatura da jornalista Mara Rocha (PSDB) – foto – á deputada federal na chapa da oposição, pela aceitação que propagam estar tendo o seu nome. A aposta tucana é que venha a ser a mais votada dentro da coligação oposicionista. E enumera uma série de argumentos positivos: ser conhecida em todo Estado, ter todo o partido unido em torno do seu nome, uma simpatia natural, ser meta da executiva nacional do PSDB aumentar a bancada de mulheres, e ter um fundo financeiro de campanha a ser direcionado só a ela, já que será a única candidata do partido nesta área. Pode se somar a isso o fato do seu irmão, deputado federal Major Rocha (PSDB), ser candidato a vice- governador e ter um grupo de apoiadores leais. A chapa de Federal da oposição é a mais forte da eleição.

DAVI CONTRA GOLIAS

A perda da “Noite GOSPEL” na EXPOACRE levou a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre a emitir uma nota dura de repúdio, se dizendo vítima por se opor às políticas públicas do Governo de apoiar a ideologia de gênero, aborto, erotização infantil e liberação de drogas. Assina a nota o presidente da AMEACRE, Pastor Paulo Machado. Luta de Davi contra Golias.

CONFRONTO INOPORTUNO

Desconheço as razões do cancelamento e tampouco sei se a justificativa foi a apresentada pela AMEACRE, mas sei sim ser esta uma briga inoportuna numa eleição difícil para o governo.

PARA VALER

Agora é para valer. A ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) decidiu oficialmente ser candidata a deputada estadual e o seu nome já está na lista de candidaturas tucanas a serem homologadas na convenção regional do partido. O PSDB se coligou para a disputa de estadual com o DEM.

GRANDE COSTUREIRO

O responsável pela articulação da candidatura da Toinha Vieira (PSDB) a deputada estadual foi o candidato a vice-governador, Major Rocha (PSDB). E também dela apoiar o Gladson Cameli (PP).

SÓ TEM TU, VAI TU

Em Sena Madureira, a situação das candidaturas majoritárias do PT não é uma maravilha. Nilson Areal é o único apoio com densidade eleitoral que contam. E com um fator negativo, Areal não está mais na prefeitura e com sérios problemas jurídicos. O céu é de trovoadas.

CHAPA COMPLETA

Os tucanos terão uma chapa de quarenta candidatos a deputado estadual, com dois deputados na sua formação, Antonio Pedro (DEM) e Luiz Gonzaga (PSDB).

CANDIDATURA POR MÉRITOS

Quem disputa uma eleição por méritos é o deputado Heitor Junior (PODEMOS). Foi atuante na ALEAC e continuou seu trabalho incessante de apoio aos portadores de hepatites. Sua meta, se ele ganhar a eleição, já está traçada: criar um núcleo de atendimento à saúde da mulher.

FALSA IMPRESSÃO?

Pode ser uma falsa impressão, mas os aliados do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), não estão mais ativos nas redes sociais como no decorrer da pré-campanha. A campanha fez um pit-stop? O certo é que até o próprio candidato tem evitado declarações na mídia. Ontem, foi que uma postagem veio aparecer sobre uma reunião de líderes comunitários que o apóiam.

DISPUTA INSTÁVEL

É uma opinião de todo político com quem converso de que a situação para o Senado é no momento muita indefinida. As próximas campanhas servirão para situar melhor as posições. Não me lembro de eleição para senador tão equilibrada e disputada como a atual.

APRESENTAM QUEDAS

Pela que a coluna tem de informação de uma pesquisa doméstica há queda de candidato ao Senado.

NÃO ESTAMOS NUMA DEMOCRACIA?

A esquerda não tem os seus candidatos a Presidente da República, que não são anjos de candura? Por qual razão a direita não pode ter no Jair Bolsonaro (PSL) o seu postulante a suceder o Temer? Democracia implica em dar voz a todas as correntes. Ou não é assim?

MUITO SIMPLES

Estão fazendo tempestade em copo de água. Quem quiser votar no Jair Bolsonaro (PSL), líder em todas as pesquisas, que vote. Quem não concordar com suas idéias não vote. É simples.

LAVADA DE NORTE AO SUL

Falando em Jair Bolsonaro (PSL), a última edição da VEJA, que veio com ele na capa, divulga uma pesquisa em que o candidato a presidente vence do Norte ao Sul, com uma boa folga sobre os adversários. A segunda é a Marina Silva (REDE), bem distante. No Norte, sua região, Marina leva uma peia de votos do Bolsonaro, que aparece com 29% e ela com 10%. Na projeção da VEJA, Bolsonaro caminha para o segundo turno.

DUALISMO INFANTIL

Não entro neste dualismo infantil de que, quem concordar com as minhas idéias é do bem e que não concordar é da corrente do mal. Na democracia se respeita os diversos pensamentos.

MADALENA ARREPENDIDA

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) é a nossa Madalena arrependida na versão masculina. Avalizou a expulsão do deputado Jairo Carvalho (PSD) da chapa do MDB, se arrependeu e mandou chamar ontem o senador Sérgio Petecão (PSD) para voltarem a se coligar. O problema da cúpula do MDB é não saber o que quer, e já é de muito tempo.

CHAPA PESADA

A coligação PP-PTC-PMN-PPS terá 40 candidatos á ALEAC. É a média estimada pelo dirigente do PP, José Bestene. A aliança tem nomes de políticos com mandato, como os deputados Ghélen Diniz (PP) e Nicolau Junior (PP) e dos ex-deputados Élson Santiago (PTC) e Bestene (PP).

MULTA SALGADA

É bom não brincarem com divulgação de pesquisas domésticas para governador e senador. Divulgar sem o devido registro na justiça eleitoral dá uma multa salgada ao infrator. Anote!

RESSALTANDO O AVANÇO

O deputado Daniel Zen (PT) ressaltou ontem, na tribuna da ALEAC, a pesquisa que aponta ser no país a Assembléia Legislativa a de menor custo operacional e a que menos gasta com os deputados, atribuindo o mérito à gestão do presidente Ney Amorim (PT)

VOLTA AO TRABALHO

Com um quorum mínimo a Assembléia Legislativa retornou ontem aos seus trabalhos. Nenhum tema que pudesse suscitar alguma polêmica foi levantado pelos deputados.

ÚNICA SOLUÇÃO

Mais do que justo o protesto dos aprovados no concurso para a Polícia Militar e Polícia Civil, afinal de contas, não tem nada a ver que o governo está no limite da Lei de Responsabilidade e não pode contratá-los. Não há solução ao não ser o governo reduzir as despesas com pessoal.

CAMPANHA COLADA

De forma inteligente o candidato a deputado federal Rudiley Estrela (PP) tem colado no candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), participando de todas suas reuniões no Juruá.

CAMPANHA DESCOLADA

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) e seu pai, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) têm feito campanhas descoladas dos atos dos candidatos majoritários. Evitam estar no mesmo palanque em que estiver o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que consideram um desafeto.

JONAS PEGA A ESTRADA

O deputado Jonas Lima (PT), uma das figuras políticas mais respeitáveis da atual legislatura na Assembléia Legislativa, lança a sua candidatura à reeleição em ato programado para o dia 17, em Mâncio Lima, seu reduto eleitoral. Seu irmão Isac Lima (PT) é o prefeito do município.

VOTAÇÕES MÉDIAS

Ontem, numa conversa com deputados na Assembléia Legislativa, a opinião no grupo era de que, nesta eleição não deve surgir candidatos com grandes votações. E todos com o temor de que venha a haver uma grande abstenção, tal é o desgaste da classe política em meio ao povo.

AGORA É COM OS CANDIDATOS

O senador Sérgio Petecão (PSD) não bateu martelo ao pedido do MDB que o PSD voltasse à sua coligação, de onde foi expurgado. Espera até a próxima segunda-feira fechar outra aliança,

PCdoB VAI DE VERMELHO

O dirigente do PCdoB, Edvaldo Magalhães, confirmou ontem a aliança para deputado estadual com o PT. Irá com cinco nomes para a chapa: o próprio Edvaldo, vereador Eduardo Farias, vereador Tarcísio (Feijó), Jenilson Lopes e o professor José Arimatéia. Ao contrário do PT, o PCdoB não vai adotar na campanha a cor verde, manterá o vermelho com foice e martelo.

SEM DÚVIDA ALGUMA

Edvaldo Magalhães e o deputado Jenilson Lopes são os mais fortes da chapa do PCdoB.

ETAPA FINAL

O candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), fecha neste sábado o seu ciclo de convenções nas regionais, no município de Brasiléia. Nos atos já realizados juntou um bom público. A meta agora é fazer um esforço concentrado para melhorar a sua posição nas próximas pesquisas. Na última realizada houve um descolamento do candidato Gladson Cameli (PP), nada que signifique estar a eleição decidida, pelo contrário, está começando para valer a partir de agora. Mas tem de buscar os pontos perdidos no último levantamento feito pelo DATA-CONTROL.