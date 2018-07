“O governo não tem nada a ver com isso. Briga de pastores”, diz Dudé sobre suposto boicote a Ameacre; Pastor contraria associação

Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira (30), a Associação dos Ministros Evangélicos do acre (AMEACRE) acusa o governador Sebastião Viana, do PT, de praticar um ato de represália por retirá-los da Expoacre 2018. A noite Gospel programada pela associação para este ano teria o show com Anderson Freire. A organização da Feira Agropecuária do Acre (Expoacre) promove o evento com lideranças da Igreja Quadrangular.

“Entendemos essa atitude adotada pelo governo, como represália à apresentação por meio da Ameacre, de projetos sociais que se opõem às políticas públicas patrocinadas pelo atual governo como: Ideologia de Gênero, aborto, erotização infantil, liberação de drogas, entre outros. Por esse e outros motivos, retirou da AMEACRE, o evento que historicamente reuni um dos maiores públicos da feira agropecuária do Estado do Acre”, diz o documento.

Ainda de acordo a manifestação dos ministros, o segmento evangélico tem disposição de continuar contribuindo com o Governo do Estado em favor da sociedade acreana, “desde que as políticas públicas por ele desenvolvidas, estejam alinhadas com os princípios de vida e família cristã”, conclui a nota assinada pelo presidente da instituição, o Pastor Paulo Machado.

Abaixo, a íntegra da nota:

AMEACRE – Associação dos Ministros Evangélicos do Acre

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A NOITE GOSPEL DA EXPOACRE 2018 NAO SERÁ ORGANIZADA NEM APOIADA PELA AMEACRE.

Caros irmãos em Cristo e Sociedade Acreana.

Vimos a público informar que o Governo do Estado do Acre, responsável pela administração da Expoacre 2018, retirou da Ameacre, a organização da Noite Gospel deste ano, que teria o show com Anderson Freire.

Em diferentes governos a Ameacre vem organizando a Noite Gospel, em parcerias entre as igrejas, empresários e o governo, afim de promover o entretenimento entre as comunidades evangélicas.

Entendemos essa atitude adotada pelo governo, como represália à apresentação por meio da Ameacre, de projetos sociais que se opõe às políticas públicas patrocinadas pelo atual governo como: Ideologia de Gênero, aborto, erotização infantil, liberação de drogas, entre outros. Por esse e outros motivos, retirou da AMEACRE, o evento que historicamente reuni um dos maiores públicos da feira agropecuária do Estado do Acre.

Este ano, em que os recursos são escassos, faltando para setores básicos da sociedade, como; saúde, educação, segurança, onde a violência predomina em nosso estado, em que famílias inteiras estão sendo vitimadas, e para fazerem uma política dissimulada, decidiram investir em um show gospel, com organização independente da Ameacre.

Alertamos que esse evento não tem nosso apoio por causa de sua motivação, partidária, eleitoreira, ideológica, via de regra, contrária a vida e a família.

A AMEACRE, tem procurado manter sua independência e autonomia ideológica e partidária para a realização de suas atividades, contribuindo com o poder público na execução de projetos de políticas públicas voltadas para o bem estar social e a promoção da unidade entre as igrejas acreanas e seus líderes.

Lamentamos a atitude incoerente do governo do estado, pois, é inadmissível que uma administração pública não prestigie uma organização que nos últimos 40 anos só tem contribuído para o bem estar e harmonia da sociedade acreana, e atitudes irresponsáveis como essa, tomada pelos seus representantes, não contribuem para a manutenção de uma relação amistosa entre a representação da Associação e a administração pública.

Reiteramos nossa disposição de continuar contribuindo com o Governo do Estado em favor da sociedade acreana, desde que as políticas públicas por ele desenvolvidas, estejam alinhadas com os princípios de vida e família cristã.

Pr. Paulo Machado – Presidente da AMEACRE