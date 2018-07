Marilete viaja e transfere o cargo de prefeito de Tarauacá para seu assessor jurídico

Com direito a publicação de ata de devolução de cargo, Marilete Vitorino (PSD) viajou para vários compromissos fora do Estado e empossou seu assessor jurídico, Luiz Robson Marques da Silva, como prefeito do município de Tarauacá, ato que a Câmara de Vereadores vai analisar após a publicação da ata de reassunção de cargo publicada no Diário Oficial do Estado.

Segundo a publicação, o assessor jurídico de Marilete Vitorino havia assumido o cargo de prefeito por motivo de a titular precisar ausentar-se para participar de uma reunião no FNDE, reunião do conselho político do CNM, Encontro de Prefeitos dos municípios Amazônicos e Movimento de Mulheres Municipalistas, realizado em Brasília.

De acordo com informações de servidores da prefeitura de Tarauacá, o vice-prefeito Chico Batista é pré-candidato a deputado estadual e não pode assumir o cargo de prefeito. Já o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Tadeu (PCdoB) estaria rompido politicamente com a prefeita Marilete Vitorino e não foi comunicado da viagem pela gestora municipal.

Em uma das muitas viagens de Marilete Vitorino, o juiz Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga assumiu a prefeitura, mas a lei orgânica do município não prever a ascensão de um juiz ao cargo. A ata de reassunção foi publicada no dia 19 de julho. A Câmara de Vereadores promete analisar o ato de Marilete em transferir o caro para seu assessor jurídico sem previsão legal.

A reportagem foi informada por servidores da Câmara de Vereadores, que o presidente do Poder Legislativo do município não estaria na cidade quando a prefeita viajou, mesmo assim, uma opção legal seria ela transferir o cargo para o vice-presidente, mas com a relação abalada com a maioria dos parlamentares, Marilete Vitorino teria escolhido uma opção sem amparo legal.