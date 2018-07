Friale prevê fraca frente fria para a noite de hoje e diz que domingo teve calor recorde

Após a capital do Acre registrar, no último domingo (29), novo recorde de calor, com máxima de 33,7ºC, uma fraca frente fria chegará ao Acre e a Rondônia na noite desta terça-feira (31), e provocará chuvas, com possibilidade de temporais, em algumas áreas, principalmente, no Acre e no norte e oeste de Rondônia, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale.

Em seu site O Tempo Aqui, Friale informa que a incursão de ar polar será fraca, mas o suficiente para diminuir o calor diurno dos últimos dias. Na quinta-feira, o calor abafado voltará a predominar na região.

Devido à umidade que está na região e à chegada da frente fria, a próxima quarta-feira, primeiro dia de agosto, poderá ser com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora, em Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Guajará-Mirim e Porto Velho, ou seja, no leste e sul do Acre e no norte e oeste de Rondônia. No entanto, nesta terça-feira (31/7/2018), também devem ocorrer chuvas pontuais, com possibilidade de temporais.