Estudante de Enfermagem é eleita Miss Acre e irá disputar Concurso Nacional no Rio

A estudante de Enfermagem, Hyalina Lins, 20 anos, é a mais nova Miss Acre no Concurso Nacional de Beleza (CBN), evento responsável pela eleição da Miss Brasil Mundo e do Mister Brasil CNB, a vencedora representará o país no Miss World, um dos dois principais concursos de beleza do planeta. Ao todo são 48 candidatas que estarão reunidas, em confinamento, para a primeira eliminatória na próxima terça-feira, 8 de agosto, em Hotel em Angra dos Reis (RJ).

Neste ano é a primeira vez que o Acre terá uma representante no CNB. A escolha da Miss se deu por meio do processo de aclamação e coordenada pelo representante da CBN no Acre, Sidney Lins.

Desde que aceitou o desafio, Hyalina Lins enfrenta uma maratona de treinos e ensaios. O objetivo, segundo ela, é fazer bonito e colocar o Acre para disputar a final.

“Darei o meu melhor, tudo o que aprendi com aulas de passarela, com meus apoiadores, estarei levando a marca do Acre para todo Brasil. Um Concurso desse porte é realmente um sonho, minha expectativa é entrar lá e viver aquele momento de corpo e alma, poder aproveitar o máximo todos os momentos e oportunidades. Podem esperar uma pessoa forte e decidida a encarar qualquer desafio pelo nome de nosso Estado”, assegurou a estudante.

Hyalina Lins explica que o Concurso de Beleza envolve uma causa maior: ações sociais e que a beleza das candidatas é apenas um instrumento para atrair o mundo para falar da causa e prevenção a Hanseníases. Hyalina é estudante do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Acre (Ufac).

“Estou envolvida num meio extremamente voltado a saúde, tanto a causa da hanseníase, quanto câncer de mama, as vezes são assuntos pouco explorados pela população, a necessidade de levar a informação, de criar atividades que incentivem a população a se interessar, a preocupar-se mais com o assunto é indiscutível. Cuidar da saúde da população é uma das maiores preocupações da atualidade e a prevenção de doenças como a Hanseníase, um dos principais pilares para se obter um avanço na saúde brasileira”, explica a Miss Acre.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DA MISS ACRE CBN

NOME COMPLETO: HYALINA LINS FARIAS

IDADE: 20 ANOS

PROFISSÃO: ESTUDANTE DE ENFERMAGEM

ESTADO CIVIL: SOLTEIRA

PESO: 56kg

ALTURA: 1,70 mt

COMIDA PREFERIDA: EU AMO TUDO QUE TENHA CAMARÃO.

PRATICA ESPORTES? APENAS EXERCÍCIOS FÍSICOS COMO MUSCULAÇÃO.

LAZER PREFERIDO? GOSTO DE UM TEMPO COM A FAMÍLIA, AMIGOS E LER QUANDO ESTOU SOZINHA.

O QUE EU MUDARIA EM VOCÊ? O QUE EU BUSCARIA “MELHORAR” EM MIM, CREIO QUE SERIA A PALAVRA CERTA, A MINHA COMUNICAÇÃO COM AS PESSOAS, É ALGO QUE ESTOU SEMPRE TENTANDO EVOLUIR. PARA CONSEGUIR PASSAR TODOS OS MEUS SENTIMENTOS DE FORMA CLARA.

O QUE MAIS GOSTO EM MIM: GOSTO DA MANEIRA QUE LIDO COM SITUAÇÕES EXTREMAS, ME CONSIDERO BASTANTE CALMA E TRANQUILA.

O QUE MAIS ME ATRAI EM UM HOMEM: BOM HUMOR.

O QUE MAIS DETESTO EM UM HOMEM: MENTIRAS E FALTA DE CARÁTER.

SOBRE O CNB – O Concurso Nacional de Beleza (CBN) é o evento responsável pela eleição da Miss Brasil Mundo e do Mister Brasil CNB. A vencedora representa o país no Miss World, um dos dois principais concursos de beleza do planeta (o outro é o Miss Universo, que corre em paralelo e é representado no Brasil por outra organização). O Mister Brasil CNB participa em um dos cinco concursos que fazem parte do Grand Slam (Mr World, Mister Supranational, Mister International, Mister Global ou Manhunt International) – todos licenciados do CNB no Brasil. Em 2017 o Concurso Nacional de Beleza aconteceu no dia 12 de agosto, no Hotel do Bosque, em Angra dos Reis (RJ).