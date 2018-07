Anatel deve mudar regras para impedir cobranças após roubo de celular

O cantor Léo Santana fará o show de abertura da 45ª edição da Feira de Agropecuária do Acre (Expoacre) que começa na quarta-feira (1o) no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Com a programação da feira reduzida de nove para cincos dias, o evento segue até dia (5) de agosto.

No repertório do cantor baiano estão músicas como: 10 Beijos de Rua, Toma Toma, Santinha, Várias novinhas, um tal de toma, se eu tiver solteiro. Os ingressos para o Espaço Open Bar, Camarote Individual, Pista e Camarote Backstage. Os ingressos estão disponíveis em três pontos de vendas.

Segundo os organizadores, os últimos ingressos podem ser encontrados no Stand Via Verde Shopping, Casas da Sogra, Distribuidora Vitória. No dia do evento, a bilheteria será aberta a partir das 19 horas. Os portões serão abertos às 22 horas, com previsão para o início do show para às 23 horas.

Programação de shows

No segundo dia de Expoacre é a apresentação do cantor gospel Fernandinho receber o público. No dia 3 de agosto será a vez da dupla sertaneja Matheus e Kauan se apresenta. No penúltimo dia quem sobe ao palco é a dupla Day e Lara. No último dia, 5 de agosto, a dupla Zé Neto e Cristiano faz o show de encerramento.