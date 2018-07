Mesmo com convenção do PSL, Gladson diz que buscará apoio do coronel Ulysses

Faz tempo que o acre não é destaque nacional como notícia boa, mas finalmente temos o que comemorar. Esta semana uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina para verificar os gastos das assembleias legislativas estaduais em 2017 coloca a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) como destaque nacional por ser a mais econômica das 27 sedes do Poder Legislativo em todo o país.

O levantamento que coloca a ‘Casa do Povo’ em destaque pode ser o resultado de um trabalho realizado pelo presidente Ney Amorim (PT) para enxugar o Poder Legislativo do Acre e torna-lo mais eficiente do ponto de vista de produção legislativa e prestação de serviço à comunidade nos 22 municípios do Acre.

Segundo pesquisa, em 2017 foram gastos R$ 11,24 bilhões 1.059 nos 27 Estados, com um total de R$ 10,61 milhões por deputado. A Casa que mais gastou foi a de Minas Gerais com R$ 17,5 milhões, seguida por Distrito Federal R$ 16,9, Santa Catarina R$ 15,9, Rio Grande do Norte R$ 12,8, Piauí R$ 12,3.

A Assembleia Legislativa do Acre lidera o grupo dos cinco estados com menor médica de gasto por deputado. A Aleac gastou R$ 5,9; Amapá R$ 6,7; Espírito Santo R$ 7,0; Paraná R$ 7,7; Sergipe R$ 7,8. As despesas do poder legislativo acreano incluem ainda projetos da área de educação destinados à comunidade.

Mesmo cortando as despesas em 30%, entre os investimentos realizados pela administração de Ney Amorim estão os cursos gratuitos para população de pós-graduação, pré-enem e cursos voltados para portadores de necessidades especiais desenvolvidos por iniciativa do presidente da Casa.

Outra iniciativa que merece destaque ficou por conta de devolução de parte dos recursos do orçamento 2017 para o governo do Acre fazer caixa e pagar o décimo terceiro dos servidores públicos, fato que não se tornou público, mas que foi bastante comentado nos corredores da Assembleia Legislativa.

Procurado pela reportagem, Ney Amorim disse que o fato de a Aleac ser a sede de legislativo estadual que menos gastou em 2017 faz parte de um esforço coletivo dos 24 deputados para trabalhar com eficiência e economizar o dinheiro do contribuinte, reduzindo os impactos da crise nas finanças do Estado.