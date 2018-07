Com a bênção do PTB, Charlene Lima é uma forte concorrente no ‘chapão’

A publicitária Charlene Lima vem quebrando paradigmas na política acreana. Depois de assumir o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e reconstruir a legenda praticamente do zero em nível de Acre, a empresaria conquistou a confiança da executiva nacional petebista e ser tornou uma forte concorrente no ‘chapão’ do bloco de oposição que pretende ocupar a maioria das cadeiras de deputado federal que o Estado tem direito na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Charlene Lima recebeu o desafio de reconstruir e dar nova roupagem ao PTB das mãos de Roberto Jefferson, presidente nacional da sigla que entrou para a história do pais como uma das mais atuantes agremiações partidárias na luta pelo direito dos trabalhadores. Ocupando o quinto lugar em nível nacional, o PTB praticamente perdeu suas expressão no Acre, mas desde que mudou de direção vem degrau a degrau resgatando sua credibilidade e força política.

Com uma chapa de candidatos a deputado estadual com 16 candidatos em Rio Branco sem contar com os nomes de reconhecida densidade política nos municípios do interior do Acre, o PTB poderá ocupar uma das 24 vagas na Aleac ainda brigando pela segunda. Charlene Lima destaca que os pré-candidatos estariam trabalhando com “emoção e empenho para fortalecer o partido nessas eleições para chegar em 2020 disputando cabeça de chapa”.

O trabalho de reconstrução do PTB no Acre vem sendo reconhecido pela executiva nacional petebista que abençoou a pré-candidatura de Charlene Lima, dando suporte para sua pré-campanha em Rio Branco, já que em Sena Madureira, a empresaria tem um grupo forte trabalhando seu nome e uma base de apoio praticamente consolidada após o trabalho realizado no município, quando chegou a figurar como pré-candidata a prefeita.

“Recebi apoio de novas lideranças de Sena Madureira que estão aderindo ao projeto de reconstrução do PTB, um partido com nominata forte em Rio Branco, o que poderá fazer a diferença até mesmo em votos para a chapa majoritária. O PTB está sendo visto de forma diferente na Capital e nos municípios do interior. O trabalho não se restringe a conquistar um mandato de deputado federal, mas queremos oferecer uma nova opção partidária”, diz Charlene.

Charlene Lima destaca que não tem a mesma estrutura de grupos consolidados no bloco de oposição, mas conta com o entusiasmo de pré-candidatos que formaram uma chapa que não precisa coligar com nenhum outro partido para conquistar um mandato. “Hoje, nós estamos no chapão, não porque precisamos coligar. Entramos nesta aliança para contribuir como sonho da mudança com segurança que a população de nosso Estado sonha”, ressalta.

Com a bagagem política que acumulou quando apoiou a vitoriosa campanha do MDB na conquista da prefeitura de Sena Madureira, Charlene Lima acredita que o eleitor se identificará com sua mensagem durante a campanha. “não tem distância nem cansaço quando fazemos as coisas com amor. A maior retribuição é o carinho com que sou recebida. O que mais me importa é ajudar a população e estar perto das pessoas”, destaca a pré-candidata a deputada federal.