Atlético Acreano é derrotado pelo Botafogo da Paraíba na série C, mas segue líder

Se existe algo que está entre os principais desejos dos estudantes que finalizam o ensino médio e sonham em entrar na universidade, certamente ter bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio está entre eles. As provas do Enem 2018 acontecem nos dias 04 e 11 de novembro e o participante que é bom de matemática já fez as contas: faltam 100 dias para Enem.

Mesmo com a proximidade das provas, não pode falta motivação para estudar. É importante saber que a nota do Enem é requisito para os principais processos seletivos para o ensino superior: o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), para quem deseja estudar em instituições públicas de ensino do Brasil; o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia cursos não gratuitos em instituições privadas; e o Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferta bolsa de estudo parciais e integrais para a graduação.

Por isto, que tal acompanhar algumas dicas de planejamento para avançar nos estudos e ficar tranquilo nos dias de avaliação? Confira abaixo:

Crie um plano de estudo pessoal

Um bom plano de estudo é fundamental independente do tempo disponível para os estudos. Neste momento, é hora de responder as seguintes perguntas: quantas horas por dia você consegue estudar? Para aprender todo o conteúdo, quanto é preciso estudar por dia? Quais são as disciplinas que tem maior dificuldade? Quais são os assuntos mais cobrados de cada área? Respondidas essas questões, é hora de seguir a próxima dica.

Defina todas as atividades da semana

Definir antecipadamente todas as atividades da semana é importante para visualizar quanto tempo terá disponível ao longo dos dias. Tudo deve ser considerado: horário em que o participante estará na escola (ou no trabalho), momento de cada refeição e até mesmo o tempo de descanso. Feito isto, é hora de definir as horas de estudo necessárias para conhecer a fundo todo o conteúdo cobrado. Verifique as horas em que consegue absorver os assuntos com facilidades e defina as prioridades.

Defina prioridades e estude disciplinas que tem dificuldade

O participante deve saber que todas as disciplinas são importantes para alcançar um bom resultado Enem. Mas é inegável que a afinidade com determinadas matérias ajuda a descobrir também as fraquezas do estudante e, consequentemente, a saber quais conteúdos merecem mais atenção. Lembre-se deles na hora de definir prioridades.

Dedique um pouco mais de tempo às disciplinas que tem mais dificuldade. Resolva mais questões, busque provas antigas e estude por materiais complementares. Também crie resumos sobre cada assunto, o que ajudará muito nos momentos de revisão.

Cursinho Enem

Para absorver os conteúdos objetivamente, diversos estudantes buscam cursinho Enem. Apesar da proximidade com o exame, existem turmas intensivas iniciadas no segundo semestre. Programas educacionais chegam a ofertar bolsa de estudo de até 50%. São mais de 10 mil bolsas ofertadas com foco específico no exame e todas as oportunidades estão disponíveis no site do Educa Mais.

Estudar conteúdos mais cobrados nas provas

Conhecer os conteúdos mais cobrados em cada área também ajuda a montar o plano de estudo. Confira abaixo os conteúdos mais abordados em cada prova:

