Jovem de 18 anos é alvejado no bairro Carandá, em Rio Branco

Como faz comumente, o senador Sérgio Petecão (PSD) montou seu “Camarote Popular” na calçada da Via Chico Mendes para ver a cavalgada com 37 cavalos e alguns jipes e quadriciclos passarem.

De seu camarote ao lado de assessores, Petecão postou após acenar com a mão para os cavaleiros e amazonas da Cavalgada:

“Mais uma vítima do desgoverno do PT. Acabou com a nossa tradicional cavalgada. Decepção total do camarote popular”.

A Cavalgada 2018 foi um evento pífio, esvaziado. A Secretaria de Turismo informou que houve a inscrição de 140 cavalos, porém no evento havia apenas 37. Quadriciclos e jeeps integraram a pequena fila que saiu da Gameleira, no 2º Distrito, por volta das 9h30, após as orações de um padre e um pastor, e percorreu a Via Chico Mendes até o Parque de Exposições Wildy Viana, na AC-40.