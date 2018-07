Rio Branco registra redução no número de casos de malária, diz Secretaria

O ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (PSL) é um dos maiores entusiastas da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) no Acre. Alinhando com a maioria das propostas e acreditando que a popularidade do presidenciável vai influenciar a campanha em nível estadual, Bocalom convida a população de Rio Branco para prestigiar a convenção que homologará a pré-candidatura de Coronel Ulysses ao governo do Acre e a sua pré-candidatura a deputado federal, no sábado (28) às 9h, no auditório da Livraria Paim, no centro de Rio Branco.

“Não contaremos ainda com a presença de Bolsonaro em nossa convenção, mas será uma grande oportunidade de a população da Capital conhecer os pré-candidatos de um projeto que pretende mudar os rumos da política no Brasil e no Acre. Estamos convictos que as propostas de nosso candidato a presidente poderão resolver o problema da falta de segurança, reforçar as políticas públicas inclusão, fazer a economia reagir com a geração de emprego e renda apoiado na produção, uma bandeira que defendemos há muito tempo”, diz Bocalom.

O pré-candidato a deputado federal apresenta número que de acordo com ele podem levar o PSL a conquistas duas vagas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e uma cadeira de deputado federal, “dependendo das sobras quem sabe poderemos eleger um segundo deputado federal”, diz Bocalom, ao destacar que as eleições deste ano serão marcadas pelo grande número de abstenções. “A política tradicional está desgastada e o eleitor desiludido. As abstenções podem bater recorde, mas confiamos que nosso projeto será vitorioso”.

Bocalom afirma que o principal diferencial do PSL é o desapego por grandes estruturas financeiras para disputar a eleição. “O principal exemplo é que nosso pré-candidato abriu mão dos recursos do fundo partidário para sua campanha. Faremos uma campanha pé no chão, com propostas, olhando olho no olho, levando a verdadeira mensagem de mudança. Sou um homem que nunca mudou de lado, que sempre defendeu o que é correto, cristão e defensor da família. Por isso, acho que o eleitor vai nos conceder sua representação”, finaliza.