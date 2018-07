MDB dá um golpe no PSD e expulsa pastor da chapa

Não adiantou o Pastor evangélico e deputado estadual Jairo Carvalho (PSD) ir orar no seu Monte das Oliveiras particular, que não conseguiu evitar a sua expulsão da coligação que o MDB formava com o PSD. A motivação para o convite ao deputado Jairo (foto) de se retirar da aliança teria sido uma decisão tomada pelos candidatos a deputado estadual do MDB, com temor que a permanência do parlamentar do PSD na chapa tomasse uma das vagas do partido. O MDB deve sair com chapa própria para a ALEAC. Até ontem não tinha conseguido uma sigla para se aliar. O presidente do PSD, senador Sérgio Petecão, disse à coluna que achou a decisão estranha. “Ninguém pode garantir que o deputado Jairo seria eleito e derrotaria algum dos candidatos do MDB. Mas eu respeito o entendimento tido pelos dirigentes do MDB”, assinalou. Petecão diz que há outra coligação engatilhada, que não pode revelar agora para não gorar, mas se não der certo sairá de chapa própria. “Nós faremos legenda para ter um deputado estadual. Já temos 12 candidatos”, revela Petecão sem muita preocupação.

TEM QUE SE CUIDAR

O PSD tem poucos dias até a sua convenção do dia 4, para montar uma chapa própria ou conseguir um partido que queira se aliar e não tema o poderia do deputado Jairo Carvalho (PSD). O PSDB-DEM topariam? Há sondagens neste sentido para abrigar o exilado Jairo.

FECHADO EM COPAS

O PTB está fechado em copas e foi mantido o veto a uma coligação com o PPS.

PP FECHA COLIGAÇÃO ARTICULADA

Num lance de última hora, o presidente do PROGRESSISTAS, José Bestene, conseguiu montar uma coligação para a Assembléia Legislativa formada com o PTC-PMN-PPS. Uma chapa que terá como puxadores de votos o ex-deputado Bestene (PROGRESSISTAS), deputados Nicolau Junior (PROGRESSSISTAS), Ghelen Diniz (PROGRESSISTAS) e ex-deputado Élson Santiago (PTC). O PR da ex-deputada federal Antonia Lúcia tentou entrar na coligação, mas foi vetado.

VAZ RECEBE SINAL VERMELHO

O argumento usado pelos dirigentes do PTC, PMN e PPS para não se aliar ao PR é de que a sigla viria apenas com a candidatura do ex-vereador Raimundo Vaz (PR), com o partido centralizado nele, o que significaria a perda de uma vaga. A coligação trabalha num teto de fazer três deputados. Muito embora os mais otimistas achem que pode chegar a quatro.

VELHA FALTA DE ORGANIZAÇÃO

O PR da ex-deputada federal Antonia Lúcia tem potencial para ter organizado uma chapa de deputado estadual e não estar na atual situação de ficar mendigando por coligações. Preferiu apostar na falta de organização e que no fechar da cortina entraria em uma coligação.

NOTÍCIA A CONFIRMAR

A coluna não conseguiu checar a informação de que, por o candidato Raimundo Vaz (PR) ser “barrado no baile”, em represália o PR tentaria uma aliança com o PSL do Ulisses Araújo.

JUSTIÇA SE FAÇA

Dentro da Assembléia ninguém brigou mais, enfrentou o poderia do governo, na defesa dos servidores do Pró-Saúde, do que o deputado Raimundinho da Sáude (PODEMOS). É uma informação isenta, de quem não deve o favor de uma ruela ao referido deputado. Sou justo.

NEGA INFORMAÇÃO

O deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) nega que esteja “debochando” do governador por este ter proposto o congelamento das demissões do Pró-Saúde. “Estou a dois dias no interior, isso não aconteceu”, garantiu à coluna. Fica registrado o outro lado do parlamentar.

FESTIVA E MUITA GENTE

Muito público vibrante no ato de lançamento da reeleição do candidato a deputado federal Léo de Brito (PT). Os que discordam dele devem entender que defende os ideais do PT, com lealdade. Condenável seria fugir dos debates e ficar em cima do muro.

DEVER DE CASA

Faltou aos grandes partidos, principalmente, o MDB, acostumado a levar pelo beiço os partidos menores para uma coligação, onde apenas servem de escadas, fazer o dever de casa. Se tivesse montado a sua chapa com antecedência não estaria correndo para improvisar

COMO O DIABO DA CRUZ

O candidato ao governo, senador Gladson Cameli (Progressistas), está fugindo de mediar as brigas entre os partidos por coligações proporcionais, como o diabo foge da cruz. O Cameli está mais que certo, candidato majoritário não tem de entrar em brigas paroquiais.

TRATAR DA CAMPANHA

Um candidato ao governo tem que se preocupar com a campanha e não com a periferia.

CARAVANA GIGANTE

O senador Sérgio Petecão (PSD) pretende fazer a sua convenção regional no próximo dia 4, na Fazenda “Boi Cagão” e de lá deverá vir em comboio, que prevê de mil pessoas, para a convenção regional que homologará as candidaturas ao governo do Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) e dos candidatos a senadores Sérgio Petecão (PSD) e Márcio Bittar (MDB).

VERDES NO JURUÁ

O candidato ao governo, Marcus Alexandre, estará neste sábado fazendo a sua convenção regionalizada em Cruzeiro do Sul, reduto do seu principal adversário. Os próximos municípios a abrigar os dois últimos lançamentos serão Sena Madureira e Brasiléia. O objetivo é oxigenar a FPA nestes atos políticos. Não deixa de ser uma inovação nesta campanha do PT.

LOTAR O SESC

O comando de ordem da cúpula da coligação da oposição é de lotar o ginásio do SESC.

SÓ TEM TORCEDOR

Esta questão de convenção regional não significa muita coisa na campanha. É um mero ato jurídico para oficializar as candidaturas proporcionais e majoritárias. Quem vai para este tipo de acontecimento é porque já vota em um dos candidatos da coligação.

DESTAQUE DA MORALIDADE

Quando se vê na televisão deputados sendo presos, descobertas de rombos em várias Assembléias Legislativas pelo Brasil, é de se registrar com regozijo, o fato da gestão do presidente da ALEAC, deputado Ney Amorim (PT), ser apontada em relatório nacional como uma das mais enxutas do país. E isso vem num momento de descrédito da classe política.

LUZ NO FIM DO TÚNEL

Nestes tempos de Lava Jato de muitas prisões de políticos é bom se ver no pequeno Acre, uma luz de moralidade no fim do túnel. O deputado Ney Amorim (PT) tem o que comemorar.

PSL NA CAMPANHA

Quem realiza hoje a sua convenção regional é o candidato ao governo, Coronel Ulisses Araújo (PSL). Será às 9 horas na Livraria PAIM. Também serão homologados, o advogado Paulo Pedrazza (PSL) para o Senado e as chapas de deputado estadual e para a Câmara Federal.

SEGUNDO NOME

Na convenção será também anunciado que Márcio Bittar (MDB) será o segundo voto da chapa.

LÍNGUA QUEIMADA

Amigos que estiveram em Cruzeiro do Sul revelaram à coluna que, o prefeito Ilderlei Cordeiro está dando a volta por cima da impopularidade de início de gestão, quando teve que primeiro arrumar a prefeitura internamente para trabalhar. Hoje está com uma grande operação de tapas-buracos pelas ruas da cidade. Queimou a língua de quem apostou no seu fracasso.

É JOGAR CONTRA A CIDADE

Outra informação que se tem é de que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) estaria fazendo corpo mole e colocando empecilhos para a vinda de recursos para o início de várias obras já licitadas pelo prefeito, por questões políticas. Se isso estiver ocorrendo e não for relevado, a deputada Jéssica, se no caso for a culpada, estaria jogando não contra o prefeito, mas contra os cruzeirenses. A população deve ficar acima das desavenças políticas. Povo é prioridade.

“MUITO VOTO”

“O Minoru Kinpara (REDE) vai ter muito voto em Rio Branco. A nossa sorte é que o seu partido não está organizado em todos os municípios, porque estaríamos com o bicho na capação”. A afirmação eu ouvi ontem numa conversa com um amigo candidato ao Senado.

TÉRCIO GENZINI

Se há uma iniciativa do atual governo que não pode ser contestada é a da criação de uma Central de Transplantes, que tantas vidas são salvas de pessoas portadoras de hepatites já desenganadas com o avanço da doença. Tércio mantém à sua própria custa uma casa de acolhimento em São Paulo, onde recebe os doentes que vão do Acre e outros estados da federação. Não é um mercenário. É um médico humanista. Sou testemunha da sua dedicação, amor com os pacientes, não importando o poder financeiro, porque tenho um caso de transplante na família. Não sei quem será o próximo governador, mas seja quem for não deve tocar nesta bela ação de saúde pública, feita com carinho, porque a saúde não pode se misturar com a política. O Dr. Tércio Genzini, que comanda a unidade especialidade de saúde merece a honraria de todos acreanos. Conteste-se o governador em outros pontos, mas não se poderá negar o mérito de implantar um serviço caro e de ponta, a Central de Transplantes.