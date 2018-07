Esvaziamento da Cavalgada 2018 em Rio Branco gera reclamação geral entre vendedores: “Eu nunca vi isso”

A prefeita Socorro Neri sancionou nesta sexta-feira(27) leis municipais que concedem título de Cidadão e Cidadã Verde a quatro moradores de Rio Branco. Realizado na sala de reuniões da Prefeitura o ato de assinatura dos documentos contou com a participação dos vereadores Juruna e Elzinha Mendonça. Estavam presentes ainda os secretários Márcio Batista, de Educação, Oteniel Almeida, da Saúde, Elysson Souza, da Administração e Gestão de Pessoas, e a procuradora geral do Município, Raquel Eline.

O primeiro documento assinado, que gerou o autógrafo de nº 20-2018 foi a Lei de autoria da vereadora Elzinha Mendonça que concede o Título de Cidadão Verde ao senhor Juliano Augusto Silva Costa. “Seu Juliano é um moradora Transacreana, que faz um trabalho fantástico com viveiro, uma ação que desenvolve junto à comunidade para o cultivo de plantas medicinais como copaíba, ingá de macaco e outras espécies como patuá, bacaba, seringueira, cacau e biribá. Além de ensinar técnicas do cultivo, combate às pragas, seu Juliano fala sobre a importância do cultivo das espécies e incentiva sua comunidade a cuidar do meio ambiente. Essa foi a forma que encontramos de reconhecer sua contribuição à conservação do ambiente no Município de Rio Branco”, informou a vereadora Elzinha Mendonça.

Por iniciativa do vereador Juruna foi concedido título de Cidadã Verde às senhoras Maria Alves do Nascimento e Gleiciane Rosana dos Santos.

“A minha Cidadã Verde é uma pessoa simples, que faz um trabalho de formiguinha excepcional, com garrafas pet, e isso é ser Cidadão Verde”, destacou o vereador Juruna ao agradecer à prefeita Socorro Neri pela disposição em acatar as propostas do legislativo Municipal.

Ainda na oportunidade Socorro Neri sancionou a lei de autoria do vereador Roberto Duarte que concede o título de Cidadã Verde à Manoela de Brito Paim.

A prefeita Socorro Neri parabenizou os vereadores pelo trabalho na Câmara de Rio Branco e ainda por reconhecer personalidades importantes na história e no desenvolvimento do Município com o título de Cidadão Verde. “Considero a concessão desse título uma responsabilidade grande, uma vez que são escolhidas pessoas que se destacaram na atuação do desenvolvimento da sustentabilidade ambiental, no desenvolvimento de valores fundamentais, da preservação, do cuidado com meio ambiente do Município de Rio Branco, declarou a prefeita.