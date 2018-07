Caminhoneiro morre em acidente na BR-364; esposa fica ferida

Um acidente envolvendo uma carreta aconteceu por volta das 18h30 da noite deste sábado (28), no km 80 da BR-364, sentido Rio Branco/ Sena Madureira. O motorista morreu após capotar na estrada a esposa dele ficou ferida.

A informação é que o caminhoneiro de nome ainda não divulgado teria tentado desviar de um buraco, mas acabou perdendo o controle na pista e capotando com o veículo. Os dois ficaram presos às ferragens e tiveram que ser retirados pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu), esteve no local e após confirmar o óbito do motorista encaminhou a mulher até o Pronto Socorro a capital consciente. Ela teve fratura em um dos braços.