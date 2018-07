Sessão solene em Cruzeiro do Sul marca início das comemorações dos 55 anos do MPAC

Os 55 anos de instalação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foram celebrados, nesta quinta-feira, 26, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, no Teatro Universitário Moa, da Universidade Federal do Acre (Ufac), Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

O MPAC foi criado no dia 26 de julho de 1963, quando o primeiro governador eleito do Acre, José Augusto de Araújo, assinou a Lei nº 4, que estabelecia o sistema administrativo do Estado.

A procuradora-geral de Justiça do Acre, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, destacou que o momento era de celebrar conquistas e avanços em favor da sociedade. “Passamos mais de meio século, é importante registrar a nossa evolução graças ao empenho e dedicação de cada membro e servidor da nossa instituição, que trabalharam e trabalham incansavelmente na consecução do nosso objetivo que é ser referência na defesa da sociedade acreana”, destacou.

Kátia Rejane lembrou, ainda, que a trajetória do MPAC, hoje, presente em todo o estado, seja por promotores de Justiça atuando nas unidades ministeriais ou escritórios de representação, não teria sido a mesma não fosse a parceria com as demais instituições. “Essa caminhada não foi solitária, demonstrando que a união de esforços é o melhor caminho a ser trilhado para a concretização de uma sociedade mais justa e igualitária”, acrescentou.

Na ocasião, a procuradora-geral assinou um ato instituindo o Selo Comemorativo, que será utilizado em todos os documentos oficiais da instituição até o final do ano.

A cerimônia contou com a presença do corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, que esteve acompanhado do coordenador da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima.

“Algumas questões do Ministério Público do Acre me chamam atenção em sua atuação, como o combate ao crime organizado, a atuação na área extrajudicial, bem como, na área de gestão, onde é referência para todo o Brasil”, comentou Rochadel.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, também enalteceu a atuação do MP acreano. “É uma história de luta e muitos desafios. O Ministério Público tem ajudado o nosso estado, demonstrando compromisso com a sociedade”, destacou.

Homenagens

Como parte da programação comemorativa, o MPAC entregou placas de homenagens para dez instituições e personalidades de Cruzeiro do Sul, parceiras do projeto ‘Musicalizando Pessoas com Amor e Carinho’, uma iniciativa da Promotoria de Cruzeiro do Sul, responsável pela criação do primeiro Conservatório Musical do Vale do Juruá, que atende crianças e adolescentes carentes.

Um dos homenageados, o empresário Durval Martins, disse que era gratificante acompanhar os resultados do projeto. “Me sinto privilegiado por poder colaborar com uma iniciativa que contempla 400 crianças. Eu acredito que um instrumento musical nas mãos de uma criança fará uma grande diferença no futuro”, comentou.

A corregedora-geral de Justiça do Acre, desembargadora Waldirene Oliveira, disse que é honroso o trabalho do MPAC com as crianças do Conservatório. “É com muito orgulho que o Tribunal de Justiça do Acre apóia esse projeto desenvolvido com as crianças, que são o nosso futuro”, acrescentou.

A programação

Além da sessão solene, a programação em Cruzeiro do Sul incluiu outras duas sessões dos órgãos colegiados, o Seminário ‘Os desafios do Ministério Público Criminal após 30 anos de Constituição Federal’ e a realização do projeto ‘Café com a PGJ’, além de encontro promovido com membros e servidores pela Corregedoria Geral, juntamente com a Corregedoria Nacional do Ministério Público. As atividades comemorativas seguem até o final do ano.

Kelle Souza – Agência de Notícias do MPAC

Fotos: Tiago Teles