PSC de Jamyl se alia ao PSL e Ulysses ganha mais 3 minutos no horário eleitoral gratuito

O PSC do ex-deputado Jamyl Asfury bateu o martelo na manhã desta sexta-feira (27) e estará aliado a Coronel Ulysses Araújo na disputa eleitoral deste ano. A aliança que apoia o militar contava apenas com Patriota (o antigo PEN) e PSL, partidos que juntos garantiam menos de um minuto no horário eleitoral gratuito. Com a chegada do PSC, o bloco partidário ganha mais três minutos para Ulysses Araújo apresentar as propostas de seu plano de governo aos eleitores na TV.

A formalização da aliança entre PSC e PSL decreta o fim da chapinha que pretendia reunir pré-candidatos sem mandato para disputar mandatos de deputado federal no bloco partidário de apoio do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (Progressistas). A entrada do PSC na chapa de Ulysses, que hoje já conta com PSL e Patriota, dará ao militar o apoio de uma chapa para deputado estadual com 35 candidatos e uma de federal com 9 candidatos.

Jamyl Asfury destaca que não se trata de um rompimento com a coligação de Gladson Cameli. Ele afirma que busca apenas um cenário em que os pré-candidatos estejam em igualdade de condições para buscar um mandato. Asfury foi um dos idealizadores da chapinha que reunia PSC, PPS, PMN, PTC, Solidariedade e PTB, movimento que foi esvaziado pelos líderes partidários que defendem o lançamento de um chapão encabeçado por MDB e Progressistas.

Os números das últimas pesquisas sobre a preferência de votos sinaliza que os pequenos partidos não teriam chances de conquistar um mandato de deputado federal numa concorrência direta com legendas mais estruturas. Este foi um dos fatores que levou Jamyl Asfury a fechar uma coligação com PSL e Patriota, agremiações que contam com nomes como Tião Bocalom e N. Lima, além outros nomes de municípios do interior que podem servir como puxadores de legenda.

Ulysses Araújo ressalta que a intenção de PSL, PSC e Patriota é oferecer uma opção de candidatos que fujam da polarização da Frente Popular e o bloco tradicional da oposição. “Acredito que o Jamyl estaria fadado apenas a servir de escada para políticos com mandato e grandes estruturas financeiras. Nosso bloco não procura manutenção de poder, mas oferece uma alternativa real de mudança no cenário políticos, econômico e social do nosso Estado”, diz o militar.

O partido de Jamyl Asfury é o que mais se aproxima das propostas defendidas por Ulysses, que levanta a bandeira do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). Asfury é um dos pré-candidatos do movimento denominado Frente da Lava Jato, que conta agentes de Polícia Federal como candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados com o discurso focado no combate à corrupção e modernização do modelo de segurança pública que atualmente é praticado no país.

O anuncio da aliança entre PSL, PSC e Patriota acontece um dia antes da realização da convenção que deverá homologar a candidatura de Coronel Ulysses ao governo do Acre e as candidaturas proporcionais das três agremiações partidárias. As eleições deste deverão contar com quatro chapas na disputa pela cadeira do executivo. Gladson Cameli (PP), Marcus Viana (PT), Janaina Furtado (REDE) e Coronel Ulysses (PSL) são os postulantes ao governo do Acre.