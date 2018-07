No Acre, PP completou a cota de mulheres para disputar eleição

Faltando três jogos para encerrar a primeira fase da série C, o Atlético Acreano, líder do grupo A com 27 pontos, só precisa de um empate no próximo domingo (29), contra o Botafogo (PB) para garantir vaga no mata-mata.

Mas a tarefa do time acreano longe de casa não é fácil. O adversário está em 4º com 21 pontos e tem bom retrospecto jogando em seus domínios.

Para o confronto de domingo, o técnico Álvaro Miguéis não terá a sua disposição o lateral Matheus e o atacante Tauã, ambos lesionados.

No ataque, o treinador ainda não decidiu quem joga, se Araújo ou Igor. Durante a semana, Miguéis reclamou de desgaste dos jogadores por causa das viagens, embora o time só jogue uma vez por semana, enquanto nas séries A e B, as equipes atuam até 3 vezes no mesmo período.

O Atlético faz o treino de apronto hoje a tarde no Florestão, e embarca para João Pessoa na madrugada de sábado.

Arbitragem

A CBF escalou um trio mineiro para o confronto. Felipe Fernandes de Lima será o árbitro auxiliado por Marcus Vinícius Gomes e Luiz Antônio Barbosa