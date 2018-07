Inscrições para a Cavalgada 2018 encerram nesta sexta-feira, 27

As inscrições para a Cavalgada 2018 encerram no final da tarde desta sexta-feira, 27. Os interessados devem cadastrarem seus cavalos ou quadriciclos.

Para quem vai a cavalo, é necessária a apresentação do Guia de Transporte Animal (GTA), do Exame de Anemia Infecciosa Esquina (AIE), e cópias do RG e CPF do responsável pelo animal.

Quem preferir pilotar quadriciclos deve portar, no ato da inscrição, a nota fiscal do veículo e uma cópia do RG e do CPF do condutor ou proprietário do equipamento.

As inscrições podem ser efetuadas na sede da Secretaria de Turismo e Lazer (Setul), no Arena na Floresta, situado na Chico Mendes, Segundo Distrito da capital.

A organização já registra mais de 110 animais e 20 quadriciclos. O evento será realizado neste sábado, 28, e a concentração será na Gameleira a partir das 8h.

O primeiro dia de feira será marcado pelo show do cantor Léo Santana. Na quinta-feira, 2, é a vez da noite gospel, com o cantor Fernandinho. A terceira atração nacional ocorre na sexta-feira, 3, com o show da dupla Matheus e Kauan. Já no sábado, 4, a animação fica por conta da dupla sertaneja Day e Lara. O encerramento que acontece no domingo, 5, ocorre o show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. A Expoacre pretende movimentar mais de R$ 60 milhões em negócios este ano e são esperadas aproximadamente 35 mil pessoas por noite.