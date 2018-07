Inativos da PM sofrem cortes em gratificação de até R$ 651

Mais uma noite de terror foi registrada em Rio Branco. O fato aconteceu por volta das 23h desta quarta-feira nas dependências no bairro Waldemar Maciel, na região do Calafate. Em áudios, os moradores relatam momentos de terror que passaram trancados em suas residências escutando do lado de fora diversos tiros que foram disparados para o alto por vários criminosos encapuzados.

A informação repassada ao Centro Integrado de Operações (Ciosp), é que os homens usaram dois veículos para a ação e não foi registrado nenhum ferido resultante dos disparos efetuados naquela localidade.

A intenção, estudada pelas autoridades de segurança, é de que os criminosos, participantes de uma facção criminosa, queriam demonstrar poder sobre aquele território, ao passarem livremente em posse de armas de grosso e pequeno calibre, sem qualquer receio ou preocupação de um confronto, seja com outra facção ou com a polícia.

Nos áudios enviados por moradores da região, em grupos de WhatsApp, é possível ouvir os disparos e o relato de medo vivido pelos populares, que classificaram o ocorrido como semelhante ao que acontece nas favelas do Rio de Janeiro.

“Dessa vez acho que foram um milhão de pistola disparadas oh, tô tremendo aqui, escuta, escuta, meu Deus do céu”, disse uma mulher enquanto gravava o som dos disparos ao fundo do áudio.

“Rapaz por um minuto eu me senti no Rio de Janeiro. Um monte de cara, encapuzados, correndo, dando tiro pra cima de doze, de pistola… chega ficava bonito assim para rumo de cima, subindo as balas, falei meu Deus, eu me acoquei e comecei a orar”, disse um homem em outro áudio divulgado nas redes sociais.