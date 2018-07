Enfim, bateu o bom senso

FA violência que tomou conta da cidade, com execuções e assaltos diários foram fatos que parecem que serviram para acordar as autoridades, que cercadas por seguranças bancados pelo Estado assistiam tudo de camarote, enquanto a população mais carente virava vítima nesta matança insana. O MP, PMRB, Governo, Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa, ao liberarem 40 Policiais Militares que estavam às suas disposições não fizeram nenhum favor, mas usaram do bom senso. O clamor da população, que vive encarcerada em suas casas estava ensurdecedor. São 40 PMs que voltam as ruas para o combate à criminalidade. Outra boa notícia na área de Segurança foi o anúncio feito pelo Desembargador Francisco Djalma (foto) de que, em circunstâncias especiais, podem ser cumpridos mandados coletivos de busca e apreensões em um bairro. Será um instrumento poderoso para dar uma maior abrangência à ação da polícia. O que aconteceu no Calafate, foi um atentado, um desafio ao Estado de Direito, com marginais desfilando pelas ruas como numa parada militar, só que dando tiros para cima para mostrar poderio. Os acontecimentos urgiam que os poderes constituídos se unissem. Não podiam mais ser meros espectadores das chacinas cercados de policiais enquanto as ruas estavam desguarnecidas e transformadas num campo de guerra. Com todos unidos é muito mais eficaz a ação policial. Vamos pugnar para que mais policiais continuem na rua e se consiga a paz. O governador foi lúcido ao promover esta reunião com as instituições.

PODIA IR MAIS ALÉM

Já que o Estado e outros poderes resolveram se unir no combate ao crime, o governador poderia dar a maior contribuição para a volta do clima de paz. Só depende dele, enxugar a máquina de milhares de cargos de confiança e outras despesas para baixar o teto da Lei de Responsabilidade e haver condições de contratar os policiais civis e militares concursados.

DEITANDO E ROLANDO

Nem a oposição colocou na parede o governador. Mas o deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) conseguiu em várias ocasiões e ontem tecia ironias em cima da decisão eleitoral do governador, de propor a suspensão das demissões no Pró-Saúde por um ano. Ora, ora, dona Aurora, é o típico presente do Cavalo de Tróia, em cinco meses estará fora do poder.

TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

Quando faz a proposta de suspensão das demissões por um ano está transferindo para o próximo governador uma decisão que podia tomar agora, simplesmente determinando: não vai haver mais demissões e estou mandando retornar os demitidos do Pró-Saúde. Ponto final.

A ÁRVORE QUE VOA

Durante a briga encabeçada pelo deputado Raimundinho da Saúde (PODEMOS) contra as demissões no Pró-Saúde, o governador acusou o parlamentar de querer fazer árvore voar. Ontem, Raimundinho comentava debochando da situação: “a árvore voou, a árvore voou”.

ATUANTE NAS REDES

A candidata à deputada federal, Charlene Lima (PTB), está com um bom trabalho nas redes sociais, comandado pelo atuante Veber. As redes serão canais importantes na eleição.

PESQUISA FEZ UM ESTRAGO

Ao que indica a última pesquisa do DATA-CONTROL, em que mostra o candidato Marcus Alexandre (PT), apoiado pelo governador bem atrás do concorrente Gladson Cameli (PP), fez um estrago. Ou o governador não estaria anunciando este inesperado pacote de bondade.

NÃO HOUVE CONTESTAÇÃO

A seriedade do DATA-CONTROL é tão respeitada que, ninguém da cúpula do PT contestou os resultados da sua pesquisa. Sabe que o proprietário Denis não aceita maquiar pesquisas.

FESTA BONITA

Bonita ontem a festa de lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Léo de Brito (PT). No seu mandato foi um combativo na oposição ao governo federal, papel que lhe coube e sempre esteve nos grandes debates nacionais defendendo convicções e seu partido.

NÃO APRENDEU LIÇÃO

Marqueteiro do PT viajou numa arte do chamamento para a convenção regional da candidatura do Gladson Cemeli (PP) ao governo e passou nas redes sociais a dar uma conotação sexual chula. Não aprendeu na campanha derrotada da Perpétua Almeida (PCdoB) ao Senado que, achincalhe não ganha eleição? Que o ataque à honra, não ganha eleição?

A CAMPANHA COMEÇOU

E com ela o festival de baixarias. Quem usa deste expediente acaba prejudicando seu candidato, porque a vinculação é feita de forma automática. Coisa tão amadora!

FESTA VERDE EM TARAUACÁ

Hoje tem convenção regionalizada do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), em Tarauacá, depois fará em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Brasiléia. O objetivo é movimentar a militância nestas regionais. O verde vai substituir o vermelho nas peças publicitárias do PT.

CONVENÇÃO DO PSL

Neste sábado, também em Rio Branco, às 9 horas, na Livraria Paim, estará sendo feita a convenção que vai homologar as candidaturas do Coronel Ulisses Araújo (PSL) a governador, do candidato a senador Paulo Pedrazza (PSL) e das chapas para ALEAC e Câmara Federal.

SE MOVIMENTANDO

Quem se movimenta muito nesta campanha a deputado estadual é o Carlos Vale (PTB), que tem o seu reduto principal em Sena Madureira, mas tem votos em municípios vizinhos.

FLAVIANO É PRIORIDADE

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) tende sair com uma votação expressiva de Sena Madureira, com este apoio prioritário que recebe do prefeito Mazinho Serafim (MDB), bem avaliado na opinião pública. O apoio é importante, Flaviano foi mal votado na última eleição.

BASES SÓLIDAS

Os dois prefeitos do Alto Acre, melhores avaliados na última pesquisa do DATA-CONTROL, Fernanda Hassem (Brasiléia) e Bira Vasconcelos (Xapuri), estão apoiando a reeleição da deputada Leila Galvão (PT). Leila deverá vir da região como a candidata mais votada.

QUESTÃO FECHADA

O ex-deputado Jamil Asfury (PSC) vai mesmo disputar uma vaga de deputado federal na coligação formada pelo PSC-PL-PATRIOTAS. Já estará presente na convenção de amanhã.

POLITICAMENTE CORRETO

A sua decisão não se trata de estar contra a candidatura do Gladson Cameli (PP) ao governo, mas de buscar espaço onde teria melhor chance de se eleger. Fato normal na política. Num eventual segundo turno, garante Jamil Asfury que jamais estará com o PT. Sua mulher Sandra Asfury disputará uma vaga de deputada estadual na coligação do Coronel Ulisses (PSC).

ABRAÇOS NO CHAPÃO

Com a decisão de Jamil Asfury (PSC) é o fim da chapinha dos nanicos, que a coluna tinha anunciado com antecipação e chegou a ser negado. Agora comprovado. Rosana Nascimento (PPS), Junior Santiago (PTC) e Dr. Edson (PMN) vão para o “chapão da morte”, puxado pelos grandes partidos que apoiarão Gladson Cameli. O MDB está comemorando o desfecho

NOVA COMPOSIÇÃO

Eis a nova composição do chapão da oposição: Flaviano Melo (MDB), Marivaldo Melo (PSD), Jéssica Sales (MDB), Rudiley Estrela (PP), Alan Rick (DEM), Junior Paris-Dakar (PP), Charlene Lima (PTB), Rosana Nascimento (PPS), Vanda Denir (SD), Mara Rocha (MDB), Antonia Lúcia (PR), Dr. Edson (PMN), Junior Santiago (PTC) e Nelson Sales (PP). É disparada a chapa mais forte para a Câmara Federal da campanha. Não elegerá menos que três deputados federais.

VEREADORES CANDIDATOS

Jackson Ramos (PT), Eduardo Farias (PCdoB), Roberto Duarte, (MDB) N. Lima (PSL), Célio Gadelha (PSDB) e Manuel Marcos (PRB) são os vereadores que serão candidatos a deputado estadual e para a Câmara Federal.

“NEM PENSAR”

Um importante aliado do senador Jorge Viana (PT) reclamava ontem desolado do abandono de obras deixadas pelo amigo, quando no governo, no Canal da Maternidade. Perguntei se podia colocar seu desabafo na coluna, deu um pulo e piou: “nem pensar, vai me complicar a vida”.

POLÍTICO DE PALAVRA

Você pode não gostar do senador Jorge Viana (PT) por um motivo ou por outro, mas tem uma virtude que é rara em um político quando está no mandato: cumpre a palavra empenhada. Quando estava no governo o seu secretariado não ousava em descumprir parcerias feitas.

NINGUÉM GANHOU NADA

Ninguém pode comemorar que já está eleito para governador. Começa a aparecer uma tendência nas pesquisas para o governo, mas ainda temos sessenta dias de campanha.

BEM MOVIMENTADA

Quem fez um lançamento de candidatura a deputado estadual bem movimentada, ontem, em Cruzeiro do Sul, foi o ex-secretário de Saúde, Gêmil Junior.

DISPUTA ACIRRADA

A disputa mais acirrada que se prenuncia nesta campanha e pelas duas vagas de senador. Muito embora os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) apareçam empatados tecnicamente na frente, Márcio Bittar (MDB) e Ney Amorim (PT) têm potenciais e estrutura para crescer. Embora em menor escala de possibilidade não é de se descartar o candidato Minoru Kinpara (REDE). Conversando com donos de institutos de pesquisas sobre a questão do Senado, as suas opiniões coincidem com a minha: não está nada decidido. A pesquisa do final de agosto poderá dar mais luzes sobre quem poderá ser considerado favorito ou não.