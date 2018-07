Segurança do Acre investe quase R$ 50 mil com curso de piloto para Estrelão

A Cavalgada da Expoacre 2018 deve ocorrer sem a presença das famosas comitivas. A tendência é de que haja um esvaziamento no evento, já que as empresas responsáveis por organizar as comitivas não mostram interesse em participar da festa.

Richard Brilhante, um dos representantes da Villa Club, reclama que o próprio governo e os órgãos de fiscalização inviabilizaram a Cavalgada impondo burocracias desnecessárias.

“Em virtude do momento econômico, da dificuldade no trato com a Secretaria de Turismo. Esse são alguns dos motivos. Os órgãos fiscalizadores inviabilizaram o empreendimento. O Estado não vê a Cavalgada como atrativo turístico, que traz gente de outros estados. Que movimenta gráficas, costureiras, mercados, o comércio. Infelizmente”, lamenta.

A ausência das comitivas na Cavalgada acabou gerando boatos de que o evento será cancelado, o que foi desmentido pela secretária de Turismo do Acre, Rachell Moreira.

“Surgem boatos de que a Cavalgada será cancelada. Informo que não é verdade! A Cavalgada está com as inscrições abertas pra Cavalos, quadriciclos e comitivas e todos que quiserem participar. Não cabe ao governo decidir se alguém pode ou não ir, se acaba ou continua, pq desde 2013, a Cavalgada é um evento PRIVADO, que tem no governo um apoiador e um incentivador. Então, vamos lá, quem quiser participar basta se inscrever”, escreveu a secretária em sua conta no Facebook.

As inscrições para a Cavalgada acontecem até esta quinta-feira, 25, no liink: www.cavalgada2018.com.br.

A Cavalgada está marcada para o próximo sábado, a partir das 9h. Os participantes devem sair da Gameleira, 2º Distrito de Rio Branco.