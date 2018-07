Sebastião critica governo federal pelo envio de apenas oito homens da Força Nacional: “E não chegou nenhum ainda”

Uma jaguatirica foi capturada na noite desta segunda-feira, 23, no Residencial Villa Bella, na Estrada do Apolônio Sales, região alta de Rio Branco, após receber uma descarga ao tocar em uma cerca elétrica sobre o muro de uma residência, informou o major Falcão, do Corpo de Bombeiros.

“Foi capturada e entregue no Cetas, o Centro de Tratamento de Animais Silvestres. Ela estava machucada. Ela levou uma descarga elétrica da própria cerca lá do condomínio e ficou machucada, meio atordoada e o Corpo de Bombeiros foi lá com a guarnição do 1º Batalhão e fez a captura.”

Um morador do residencial fotografou o felino. As imagens foram publicadas no Facebook do jornalista Altino Machado.

Jaguatirica (informações extraídas do InfoEscola)

A jaguatirica, também chamada de gato-do-mato, é o terceiro maior mamífero das Américas, ficando atrás apenas da onça-pintada e do puma. Sua característica física mais marcante é a presença, na sua pelagem, de manchas amarelas circundadas de preto (na posição horizontal), já nas pernas, as manchas são de cor preta e formato arredondado. Pode ser encontrada desde o centro-sul dos Estados Unidos, México, passando por toda a América Central e na maioria dos países da América do Sul. Seu habitat compreende savanas, cerrado, pantanal, caatinga, mangues, florestas tropicais e subtropicais.