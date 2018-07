Comemoração com parcimônia

A queda nos números da violência, principalmente, na Capital, deve ser comemorada com parcimônia, porque mesmo com a redução, Rio Branco continua a ser uma das cidades mais violentas do país e com o agravante de não ter uma grande população. Dizer que isso ocorre porque fazemos fronteira com países produtores de cocaína é varrer a responsabilidade do governo para baixo do tapete. Outros Estados fronteiriços com estes países têm números da violência menores. Os nossos números continuam altos e não aceitáveis. Fora o deslize verbal do secretário de Segurança, Vanderlei Thomas (foto), de que temos que se acostumar com a gravidade da situação, no cômputo geral a sua condução da pasta de Segurança pode ser considerada positiva, num somatório com a PM e MP. A presença das forças policiais integradas nas ruas todas as noites tem servido como fator inibitório. São muitas as prisões, apreensões de drogas, armas e veículos roubados. Só que esta é uma iniciativa que não pode ser passageira, mas efetiva, porque a população continua com temor de sair de suas casas na parte noturna. Quando o Estado deixa de lado a partidarização de jogar toda a culpa do que está ocorrendo no governo Temer (calou-se nos governos Lula e Dilma) e parte para cumprir a sua obrigação que é combater o crime estadual se obtém resultados. O que se espera é que estes números continuem a diminuir para a paz da cidade. Nada de buscar factóides políticos.

MELHOR ESPERAR A CAMPANHA

A ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), primeiro disse que não apoiaria o candidato Gladson Cameli (PP). Depois foi para o lado do candidato Marcus Alexandre (PT). Agora declara apoio ao Gladson. Seguro morreu de velho: é esperar a campanha para ver se isso é para valer.

SETOR QUE FUNCIONA

Um setor que funciona é o de inteligência da Polícia Civil. Essa última investigação com o MP, que tirou de circulação dezenas de comandantes do crime é um bom exemplo. Sobre o novo secretário de Segurança, Vanderlei Thomas, já se pode dizer que está no caminho certo.

POSICIONANDO RESPONSABILIDADES

Vigiar as fronteiras é missão das forças federais. Não se discute. Mas é cretinice jogar tudo na costa do Temer. Nada mudou com Lula e Dilma. No momento em que a droga, armas ou outro ilícito passa da fronteira, o combate ao crime cabe ao Estado. Ou não teria polícia estadual.

DERROTA DAS “CUECAS E CALCINHAS APERTADAS”

A aposentadoria do vermelho e a adoção do verde como a cor oficial da campanha do candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), é uma derrota do grupo xiita do petismo, das “cuecas e calcinhas apertadas”, que vivem a gritar ao vento “Fora, Temer!” e “Lula Livre”.

SABE ONDE PISA

O candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), sabe onde pisa e também que, se passar a imagem de que representa o continuísmo administrativo, terá muita dificuldade em decolar.

FOI UM LUTADOR

Sempre foi um lutador da imprensa. Meus pêsames à família do jornalista Zezinho Avelino.

VANTAGEM POLÍTICA

O senador Jorge Viana (PT) tem uma vantagem política numa campanha curta como esta: não precisa correr para se fazer conhecido do eleitor, já percorreu os locais mais distantes do Acre.

RETA DE CHEGADA

Estamos entrando na reta final da campanha, com apenas agosto e setembro para decolar as candidaturas. Uma campanha de curta duração como a atual é desvantagem aos novos candidatos, principalmente, aos que nunca tiveram um mandato ou não disputaram eleição.

APOSTANDO NA CAPITAL

Os aliados do candidato ao Senado, Minoru Kinpara (REDE), estão apostando todas as suas fichas de que ele terá uma votação expressiva na Capital, o maior colégio eleitoral, onde por ter sido Reitor da UFAC o seu nome foi massificado pela mídia, por força do cargo.

A FLOR E O APITO

Não sei se é sua idéia, mas a divulga. A deputada Eliane Sinhasique (MDB) defende que se tivermos a cidade arborizada, com flores, principalmente, na periferia, pode se criar um clima de humanização e diminuir a violência. O apito para espantar bandido, ganhou concorrente.

DERROTA EVANGÉLICA

O “Estatuto da Família”, criado por líderes evangélicos e aprovado pelos vereadores da Capital, não causa surpresa ter sido derrubado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça. É que restringia a família só ao casamento de homem e mulher. MP e OAB foram pela derrubada.

CONTABILIDADE DE QUATRO

A FPA disputará as vagas na Câmara Federal com três chapas. Uma dos partidos tradicionais e duas dos “nanicos”. Na contabilidade dos seus dirigentes, eles farão quatro deputados.

MAL NAS PESQUISAS

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, voltou a aparecer mal nas pesquisas. No DATA-CONTROL só conseguiu 3.1% de Ótimo e 4.6% de Bom. E tem 48.9% de Péssimo.

CONVENÇÃO DO PSL

Será no próximo sábado, ás 9 horas da manhã, na Livraria Paim, a convenção regional do PSL, que homologará as candidaturas do Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao governo, Paulo Pedrazza (PSL) a senador e os nomes a deputado federal. Ulisses é o terceiro nas pesquisas. O PSL, que chegou a crer numa aliança com o MDB, não tem um aliado importante na sua coligação.

META DO PSL

Os dirigentes do PSL acreditam que, levarão o Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao segundo turno da disputa do governo e farão um deputado federal. O ex-prefeito Tião Bocalom é considerado o maior trunfo do partido para conseguir vaga na Câmara Federal.

FICOU FORTE

O candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), montou um arco de alianças que torna a sua candidatura muito forte em Sena Madureira, com dois deputados estaduais, o prefeito Mazinho Serafim (MDB), a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) e Charlene Lima (PTB).

NENHUM GRANDE NOME

A FPA não tem em Sena uma de grande expressão política apoiando Marcus Alexandre (PT).

CONVENÇÃO NO JURUÁ

Neste sábado, quem faz convenção em Cruzeiro do Sul é o candidato ao governo Marcus Alexandre. O PT escolheu os cinco maiores colégios eleitorais, para convenções regionalizadas.

NÃO ENTRA NO CONFRONTO

É decisão da assessoria política do candidato ao governo, Gladson Cameli (PP), para que não responda as provocações dos adversários, principalmente, se vier do andar de baixo do PT. E que todas as ofensas pessoais que sofrer na campanha serão ajuizadas por seus advogados.

FECHARÁ COM BITTAR

O PSL deverá fechar o segundo voto para o Senado com o candidato Márcio Bittar (MDB). Não deixa de ser um apoio importante, porque o partido terá candidatos ao governo, a senador e chapas de deputado federal e deputado estadual, na rua pedindo votos para o medebista.

FESTA DO LÉO

Nesta quinta-feira, ás 18 horas, no AFA Jardim, vai acontecer o lançamento oficial da candidatura do deputado federal Léo de Brito (PT) à reeleição. Léo é um dos fortes concorrentes a Federal da coligação formada pelo PT-PSB-PCdoB.

NO SEU CASO É VOTO

O Edvaldo Magalhães (PCdoB) é um comunista zen. Suas mensagens na rede social recomendam plantar esperança para colher felicidade. No seu caso, como candidato a deputado estadual, ao invés de divagar filosofia, ele tem é que correr atrás dos votos.

POR CIMA DA CARNE SECA

Dinheiro não vai faltar na candidatura á deputada federal da jornalista Mara Rocha (PSDB). É decisão da executiva nacional que, um percentual dos recursos do partido seja carreado exclusivamente para financiar as candidaturas de mulheres á Câmara Federal.

CANDIDATURA ESTRUTURADA

Como é conhecida, com recursos garantidos e toda a estrutura do seu partido, no Acre, trabalhando o seu nome, a candidata Mara Roch (PSDB) se tornará um nome competitivo.

SÓ COM O REI

O ex-prefeito de Sena Madureira, Nilson Areal, recebeu o candidato ao governo, Marcus Alexandre (PT), conversou, mas exigiu que o fechamento se desse diretamente com o governador, que ontem foi à Sena só para as tratativas finais e lhe dar a benção política.

COMANDO DO SOLIDARIEDADE

O SOLIDARIEDADE será comandado em Brasiléia pela família do ex-prefeito Everaldo Gomes.

PESQUISAS

Quem acreditar em pesquisas, que acredite. Quem não acreditar, não acredite. Aliás, os políticos só costumam crer nos resultados quando estes os favorecem. Por isso não brigo com pesquisa, desde que seja feita por um instituto que tem nome e efetividade no mercado. Pesquisa não elege ninguém. É bom sempre lembrar isso, mas indica uma tendência, que pode ou não ser mudada no curso de uma campanha. Portanto, senhores, candidatos a governador e senador, deixem esta preocupação exagerada com pesquisa e caiam em campo atrás dos votos, porque é isso que decide eleição. E só.