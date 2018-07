Anvisa suspende venda e uso de lote de remédio para esquizofrenia

O Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e pelos membros dos Grupos de Trabalho Inclusão para Pessoas com Deficiência e Enfrentamento e Prevenção ao Racismo, enviou um pedido para que o edital de concurso público da Polícia Federal (Concurso PF) com 500 vagas seja retificado.

As autoridades deverão, no prazo de dez dias, informar as medidas adotadas no cumprimento das recomendações ou, em caso de não acatamento, apresentarem os motivos da recusa. De acordo com o documento enviado, o MPF recomenda as seguintes alterações no edital:

Haja expressa previsão de que os percentuais de reserva de vagas para candidatos com deficiência e negros valem para todas as fases do concurso;

O item 21.1 do edital (A classificação realizada com base na nota obtida no Curso de Formação Profissional será rigorosamente obedecida para efeito de escolha de lotação para candidatos, com deficiência ou não, amparados pela Lei nº 12.990/2014 ou não, não existindo lista separada para candidatos com deficiência ou negros) preveja listas separadas para candidatos com deficiência e negros, e que a ordem classificatório, para fins de nomeação, lotação inicial e ao longo da carreira, se dê com aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade;

os seus itens 5.5 e 7.4.9.12 do edital sejam reformulados, para permitir que adaptações razoáveis sejam providenciadas de acordo com as necessidades individuais, tal como determinam a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Artigo 2) e a Lei Brasileira de Inclusão;

pelos mesmos fundamentos inscritos anteriormente, os itens 22.3 e 22.5 contenham cláusula de exceção, permitindo recusa de unidade de lotação e de tarefa atribuída na falta de “adaptação razoável”.

Concurso PF oferece 500 vagas

A Polícia Federal vai divulgar a partir do dia 09 de agosto, os locais de provas do concurso (Edital Concurso Polícia Federal PF 2018) que prevê o preenchimento de 500 vagas em cinco cargos no quadro de servidores da corporação. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe Cespe/UnB) vai aplicar as avaliações do concurso da PF no dia 19 de agosto.

As oportunidades do concurso da Polícia Federal 2018 são destinadas aos cargos de Agente Policial (180 vagas), Delegado de Polícia (150 vagas), Papiloscopista (30 vagas), Perito Criminal (60 vagas) e Escrivão (80 vagas). Serão reservadas oportunidades aos negros e aos candidatos com deficiência, conforme disposto abaixo.

As inscrições do concurso da Polícia Federal 2018 foram realizadas entre 10 horas do dia 19 de junho de 2018 e 18 horas do dia 07 de julho de 2018, no site oficial da organizadora (http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18). A taxa de inscrição custou:

a) Cargo de Delegado de Polícia Federal: R$ 250,00;

b) Cargos de Perito Criminal Federal: R$ 250,00;

c) Cargo de Agente de Polícia Federal: R$ 180,00;

d) Cargo de Escrivão de Polícia Federal: R$ 180,00; e

e) Cargo de Papiloscopista Policial Federal: R$ 180,00

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases:

a) prova(s) objetiva(s), para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

e) prova prática de digitação, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

f) avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

g) avaliação psicológica, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e

h) avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

A segunda etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.

A ordem de classificação obtida no Curso de Formação Profissional será rigorosamente obedecida para efeitos de escolha de lotação para todos os candidatos.

As prova(s) objetiva(s), a prova discursiva, o exame de aptidão física, a prova prática de digitação, a avaliação médica, a avaliação psicológica, a avaliação de títulos, o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizadas em todas as capitais e no Distrito Federal.

A prova oral, aplicada apenas para o cargo de Delegado de Polícia Federal, será realizada somente em Brasília/DF.

Provas serão aplicadas no dia 19 de agosto

As provas objetivas e a prova discursiva, exceto para o cargo de Delegado de Polícia Federal, terão a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 19 de agosto de 2018, no turno da tarde. Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, a prova objetiva te orá a duração de 4 horas e será aplicada na data provável de 19 de agosto de 2018, no turno da manhã. A prova discursiva terá a duração de 4 horas e será aplicada na mesma data, no turno da tarde.

A(s) prova(s) objetiva(s), de caráter eliminatório e classificatório, valerá(ão) 120,00 pontos.

A partir do dia 09 de agosto de 2018, será divulgado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico da organizadora, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas

Concurso: Polícia Federal 2018 (Concurso PF 2018)

Banca organizadora: CESPE

Escolaridade: superior

Número de vagas: 500

Remuneração: até R$ 22.672,48

Inscrições: entre 10 horas do dia 19 de junho de 2018 e 18 horas do dia 07 de julho de 2018

Taxa de Inscrição: R$180,00 e R$250,00 (somente para Delegado)

Provas: 19 de agosto de 2018

Situação: PUBLICADO