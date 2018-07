Sem cobertura e com paredes pichadas, Concha Acústica é reflexo do abandono no Parque da Maternidade

A Operação Alcateia, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira, dia 24 de julho, cumpriu 53 mandados de prisão em Rio Branco, focando principalmente nos líderes de organizações e grupos criminosos. A operação foi realizada em parceria com o Ministério Público do Acre (MP/AC).

Durante coletiva à imprensa, o secretário de Polícia Civil do Acre, Carlos Flávio Portela, explicou que a polícia judiciária estadual tem utilizado de toda a força jurídica para conter os índices de criminalidade e tirar de circulação bandidos que amedrontam a população.

“Todas as operações resultam em denúncias. Essa é uma interação que resultou no cumprimentos de mandados, tendo sido cumpridos efetivamente 46 deles. É um meio de estarmos atuando de maneira firma contra as organizações que atuam contra a nossa sociedade. Aquilo que a lei nos permite, estamos utilizando”, pontuou.

O delegado Alcino Júnior, que coordenou a operação, explicou que o Ministério Público tem auxiliado continuamente numa “pesquisa refinada” sobre os envolvidos, disponibilizando a estrutura de pessoal e tecnológica. “Essa operação tem essa conotação de colocar à disposição da justiça essas lideranças e responsabilizá-las pelos crimes que cometeram”, destacou.

Danilo Lovizaro, promotor de justiça e membro do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do MP/AC, explicou que a operação é resultado de um trabalho árduo de investigação que já dura vários meses e que, agora, atende, diretamente, comandantes do crime.

“Uma parceria muito importante para a Segurança Pública do Estado. Nesse caso específico já ocorreram operações anteriores, como a Operação Fim da Linha, com 120 condenados em primeiro grau. O ministério Público parabeniza a eficiência dessa operação, que dará material probatória para a denúncia judicial contra as pessoas envolvidas nessa organização criminosa”, diz.