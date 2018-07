Morre o jornalista Zezinho Avelino, secretário de Comunicação do Quinari

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abre inscrições, entre os dias 30 de julho e 03 de agosto, para o Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras). As aulas serão realizadas no campus Sena Madureira e são gratuitas. Estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo 15 vagas destinadas à comunidade, 10 vagas para servidores do Ifac (docentes e técnicos administrativos) e cinco vagas para estudantes da instituição.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar ficha de inscrição preenchida corretamente, além de cópias legíveis dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. A documentação deverá ser entregue, no horário das 07h às 11h ou das 13h às 17h, no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, do campus do Ifac em Sena Madureira. Acesse o link para a ficha de inscrição:https://portal.ifac.edu.br/images/conteudo/documentos/Comunicacao/dscom/inscricao_libras_sena.pdf

As aulas, que terão início no dia 06 de agosto, serão ministradas pelo tradutor e intérprete de Libras, Ruan de Souza Carvalho. O curso conta com um total de 100 horas aulas. Os encontros serão realizados todas as segundas-feiras, terças-feiras e quartas-feiras, das 14h às 17h.